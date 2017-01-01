Деякі ліки в Україні коштують у 20 разів більше, ніж в ЄС – Супрун

Очільниця МОЗ розповіла про стан і перспективи українського фармакологічного ринку

Через недоліки на фармацевтичному ринку в Україні деякі ліки коштують у 20 разів дорожче, ніж в Євросоюзі. Про це на брифінгу з приводу спрощення процедури реєстрації ліків сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. «В Україні фармацевтичний ринок має деякі недоліки, зокрема це маленький асортимент ефективних лікарських засобів. В



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Очільниця МОЗ розповіла про стан і перспективи українського фармакологічного ринку

Через недоліки на фармацевтичному ринку в Україні деякі ліки коштують у 20 разів дорожче, ніж в Євросоюзі. Про це на брифінгу з приводу спрощення процедури реєстрації ліків сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«В Україні фармацевтичний ринок має деякі недоліки, зокрема це маленький асортимент ефективних лікарських засобів. В Німеччині 45 тисяч лікарських засобів, а у нас 13 тисяч, тому це маленький вибір і мала конкуренція. А друге - завищені ціни: деякі наші ліки коштують у 20 разів дорожче, ніж в європейських країнах", - сказала Супрун, підкресливши, що дешевші препарати знайти неможливо, бо вони не зареєстровані в Україні.

Так, за словами очільниці МОЗ, в ЄС тільки від раку крові зареєстровано в 2,5 рази більше препаратів, ніж в Україні. Водночас та система реєстрації лікарських засобів, яка існувала в Україні до цього часу, призводила до того, що реєстрація окремих препаратів іноземних фармвиробників тривала 2-3 роки.

Одним із аспектів спрощення системи реєстрації ліків є визнання реєстраційних документів регуляторних органів тих країн, в яких ці препарати не просто зареєстровані, а й використовуються у лікуванні, додала Супрун. За її словами, це дасть змогу закуповувати ліки як за кошти держбюджету, так і за кошти місцевих бюджетів і лікарень. А також спростить вихід на український ринок як оригінальних, так і генеричних препаратів, додала вона.

«Генерики в західних країнах мають біоеквівалентність до оригіналу, це дуже жорсткі вимоги, вони мають той самий ефект, як і оригінальні ліки, але коштують дешевше. В Канаді 64% ліків є генерики, в Німеччині - 85%, у Великій Британії, Франції - 80%. З 13 тисяч препаратів, що зареєстровані в Україні, дуже багато генеричних, і вони ефективні", - сказала Супрун.

Джерело: Укрінформ