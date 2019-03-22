На вінницькому заводі відремонтують півсотні військових автомобілів



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Перші вісім відремонтованих машин вже відправили до Старокостянтинова

На вінницькому 45-му експериментальному механічному заводі відновлюють автівки, які повертаються з зони ООС. Цього року майстри заводу планують відремонтувати півсотні машин.

Заступник головного інженера ДП «45 механічний завод» Андрій Плат розповів, що автівки, які до них приїжджають з війни або зі зберігання, майстри розбирають «до гвинтика». Щомісяця понад 30 фахівців відновлюють п’ять машин.

Наприклад, лише щоб пофарбувати автомобіль необхідно три дні. Маляр Андрій Угнівийвручну збиває глянцеве покриття, знежирює поверхню та грунтує. Лише після цього автомобіль можна фарбувати.

Окрім ремонту, автомобілі комплектують додатковими запчастинами. Андрій Плат показує, що є навіть гумові чоботи, брезенти, сумки та все для спецінструментів.

Перші вісім відремонтованих машин вже відправили до Старокостянтинова, де їх роздадуть військовим. До кінця 2019 року на вінницькому заводі мають відновити ще 42 автомобілі.

Джерело: VЕЖА