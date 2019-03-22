Захист від автохамів: за 2018-й у Києві встановлено понад 6 тис. антипаркувальних стовпчиків



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Антипаркувальні стовпчики встановлюють у центральних районах Києва Фото: Київавтодор

Стовпчики встановлюють, щоб запобігти стихійному паркуванню

У 2018 році підприємствами комунальної корпорації «Київавтодор» на вулично-дорожній мережі столиці було встановлено понад 6000 антипаркувальних стовпчиків. Про це повідомила прес-служба корпорації.

Стовпчики встановлюють, щоб запобігти стихійному паркуванню. Адже паркування за принципом «де мені зручно», створює чималі незручності як свідомим автовласникам, так і пішоходам, зазначили в «Київавтодорі».

«Зрозуміло, що особливо гостро з проблемою хаотичного паркування стикаються центральні райони міста, саме тому наразі у Шевченківському, Печерському та Подільському районах автодорівці продовжують роботи зі встановлення антипаркувальних стовпчиків», - додали у корпорації.

Нагадаємо, нещодавно на перехресті вулиць Боричів узвіз та Сагайдачного/Володимирський узвіз було встановлено дорожні віхи на розгалуженні смуг руху в бік Володимирського узвозу та вулиці Сагайдачного.

Також подібний захід було реалізовано на Бессарабській площі – там за допомогою дорожніх віх було унеможливлено паркування на острівці безпеки у місці примикання вулиці Круглоуніверситетської до вулиці Басейної. Завдяки цьому було підвищено безпеку руху – покращено оглядовість перехрестя для водіїв, та створено зручності для пішоходів – користуючись пішохідним переходом, їм тепер не доводиться оминати припарковані посеред острівця безпеки автомобілі.