Доктор Комаровський розповів, як не допустити, щоб ГРВІ перейшла в пневмонію



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Саме мама і тато можуть на 99% позбавити свою дитину від пневмонії - Комаровський

Потрібно чітко розуміти механізм розвитку пневмонії, щоб знати, чого потрібно боятися насправді

Коли у дитини або дорослого гостра респіраторна вірусна інфекція, то найбільше ми боїмося ускладнень. Тому лікар відразу призначає ліки, «щоб не було пневмонії», «одягніть дитину тепліше, щоб не було пневмонії»… Ось це «щоб не було пневмонії» – головне, чого бояться мами, чим лякають бабусі і лікарі.

Тому потрібно чітко розуміти механізм розвитку пневмонії, щоб знати, чого потрібно боятися насправді. Точніше, таких механізмів два. Один з них від нас з вами абсолютно не залежить. Він пов’язаний з особливостями вірусу, який не зупиняється у верхніх дихальних шляхах, в горлі, а потрапляє відразу в бронхи або легені і вже там викликає запальний процес. Це вірусна пневмонія. Вона буває досить рідко.

Найчастіше все трапляється за другим сценарієм. Починається ГРВІ із запалення верхніх дихальних шляхів, що супроводжується підвищеним утворенням слизу – сопель і мокротиння. Плюс ми ще приймаємо відхаркувальні засоби, які збільшують кількість слизу в легенях. Головна причина пневмонії – це загущення слизу, що утворився у бронхах: слиз стає схожий на пластилін, і його згусток перекриває просвіт бронха. Коли це відбувається, в легенях порушується рух повітря, і там починають активно розмножуватися бактерії. Це і є головна причина розвитку запалення легенів.

Значить, щоб уникнути запалення легенів при ГРВІ, треба не дати загуснути слизу. А для цього потрібно тепло одягнутися, забезпечити нормальні параметри повітря – температуру не вище 18 градусів і вологість не нижче 50%, багато пити теплої рідини, не приймати без прямої вказівки хорошого лікаря відхаркувальні засоби і тим більше муколітики. Якщо все це виконати і дотримуватися протягом хвороби, то запалення легенів у переважній більшості випадків вдасться уникнути.

Отже, якщо батьки тепло дитину одягли, якщо в кімнаті прохолодно і волого, якщо дитина багато п’є (для цього можна і хороводи поводити, і вмовляння задіяти, і приз пообіцяти, і погратися), якщо батьки вчасно і правильно реагують на підвищену температуру тіла, то все буде в порядку. Чому я роблю акцент на своєчасності? Тому що якщо в кімнаті або на вулиці спека, а у дитини 38,5, то миттєво все попересихає, а якщо чисто, прохолодно, волого, то можна бути і з цією температурою, і організм буде активно боротися.

Загалом, якщо батьки знають класичні прийоми допомоги при ГРВІ, то саме мама і тато можуть на 99% позбавити свою дитину від пневмонії.

І знову-таки я можу озвучити »рецепт», як забезпечити пневмонію: не давати пити, а їсть нехай побільше, надіти на дитину все, що налізатиме, і вкрити ковдрою, в кімнаті тепло і душно, помити підлогу з хлорочкою, дати відхаркувальний засіб і щось антигістамінне, а заполірувати можна антибіотиком. Ось тоді слиз гарантовано засохне, а запалення легенів виникне не просте, а стійке до випитих антибіотиків, з резистентними до них бактеріями. І тоді будемо вже лікуватися уколами в лікарні.

Робіть правильні висновки і не робіть дурниць.

Текст опубліковано з дозволу автора. Вперше надруковано на komarovskiy.net

Джерело: Новое Время