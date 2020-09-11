Актори Театру Франка захворіли на коронавірус



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Лесь та Назар Задніпровські захворіли на коронавірус

Артистку Поліну Лазову шпиталізували до Олександрівської лікарні

У Національному театрі імені Франка щонайменше троє акторів захворіли на коронавірус.

Про це розповів директор театру, повідомляє ТСН.

«Це актори – Лесь та Назар Задніпровські, вони перебувають удома, почуваються добре. А от Поліну Лазову шпиталізували до Олександрівської лікарні. Усі троє були ведучими ювілейного концерту на честь століття театру близько двох тижнів тому», - повідомив директор.

Наразі актори не ходять до театру. Їхні колеги - або на самоізоляції, або здають тести. Остап Ступка підтвердив журналістам, що тестувався сьогодні, чекає на результат. Частина акторів уже отримала підтвердження: коронавірусу в них немає. В театрі, тим часом, вже перенесли відкриття сезону - до жовтня.

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка відзначив своє 100-річчя. 27 і 28 серпня театр Франка провів великий ювілейний вечір на честь свого ювілею. На урочистостях був присутній президент Володимир Зеленський. Він, зокрема,зі сцени зачитав гумористичну п'єсу про самого себе.

Також нагадаємо, що Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка оголосив про перенесення відкриття сезону у зв’язку з погіршенням ситуації з коронавірусом у Києві.

Як повідомлялося, за минулу добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 404 особи. Від початку епідемії у Києві підтверджено 16523 випадків захворювання на Covid-19.

Київ через погіршення ситуації з коронавірусом потрапив до «помаранчевої» карантинної зони.

У зв'язку з цим у столиці знову запровадять низку обмежень.