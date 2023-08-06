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Дослідники назвали продукти, які можуть призвести до раку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Дослідники назвали продукти, які можуть призвести до раку
Виявилося, що харчова добавка безпосередньо не змінила видовий склад кишкових бактерій
фото з відкритих джерел

Вчені кажуть, що ще занадто рано підтверджувати зв'язок між E171 і раком

Австралійські вчені встановили, що харчова добавка на основі наночастинки E171 (діоксид титану) може викликати рак товстої кишки. Про це повідомляє medicalanswers.site.

Встановлено, що ця речовина використовується для відбілювання майонезу, жувальної гумки, молока, рибних консервів і випічки, повідомляє Medical Press.

Експеримент продемонстрував дію діоксиду титану на кишківник щурів. Виявилося, що харчова добавка безпосередньо не змінила видовий склад кишкових бактерій, але вплинула на активність кількох генів, які контролюють стан слизових оболонок. Вона також сприяє утворенню бактеріальних оболонок, що призводить до запальних захворювань, пухлин. 

В останніх дослідженнях вчені визначили, що діоксид титану є такою речовиною, при виробництві якої завжди буде утворюватися певна кількість наночастинок. Ви можете знайти такі наночастинки в багатьох продуктах:

  • солодощах (особливо цукерках),
  • жувальній гумці,
  • молочних продуктах,
  • газованих напоях,
  • в сухих сумішах для приготування, в соусах, майонезах,
  • обробленому м'ясі,
  • швидких сніданках,
  • в багатьох білих продуктах. 

«Крім продуктів діоксид титану ще застосовують в якості відбілювача в зубних пастах, в оболонках таблеток і капсулах з ліками, в сонцезахисній косметиці і деяких засобах гігієни. У дослідженнях встановлено, що наночастинки цієї речовини засвоюються організмом через шкіру, легені і частково через травний тракт», – зазначають дослідники.

Крім того, наночастинки діоксиду титану порушують проникність слизової оболонки кишківник, через що токсичні речовини та інфекційні агенти можуть проникати в кровотік, який зазвичай є непроникним. Так само в дослідах на тваринах було порушено так званий гематоенцефалічний бар'єр, який захищає мозок від проникнення з кров'ю шкідливих речовин, вірусів та інших мікроорганізмів.

Однак вчені кажуть, що ще занадто рано підтверджувати зв'язок між E171 і раком. Для цього необхідно провести ряд досліджень. 

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Теги: здоров'я продукти наука вчені

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