ВООЗ оголосила популярний підсолоджувач «можливим канцерогеном»
Аспартам міститься приблизно в 6000 продуктів, починаючи від зубної пасти та жувальних гумок до йогуртів та цукерок від кашлю
Штучний підсолоджувач аспартам є «можливим канцерогеном», але він залишається безпечним для споживання у вже узгоджених кількостях. Про це свідчать дослідження від двох груп Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).
Аспартам міститься в дієтичних продуктах і продуктах без цукру, оскільки ця хімічна речовина у 200 разів солодша за цукор та має невелику кількість калорій.
Відомі бренди містять цей підсолоджувач у своїх продуктах – Diet Coke, Coke Zero, Pepsi Max і 7 Up Free. Однак аспартам міститься приблизно в 6000 продуктів, починаючи від зубної пасти та жувальних гумок до йогуртів та цукерок від кашлю.
Перший звіт дослідження, присвячений споживанню аспартаму, був створений Комітетом експертів з харчових домішок Об’єднаної продовольчої та сільськогосподарської організації/Всесвітньої організації охорони здоров’я (JECFA). Він не виявив жодних нових ризиків, пов’язаних зі споживанням цього підсолоджувача, і підтвердив попереднє безпечне добове споживання аспартаму до 40 міліграмів на кілограм.
Тобто доросла людина вагою 70 кг досягла б зазначену межу, випиваючи приблизно 14 банок дієтичної кока-коли на день. Середня 10-річна дитина вагою 32 кг може спокійно споживати понад шість банок на день.
Другий звіт про те, чи може цей підсолоджувач викликати рак, був проведений Міжнародним агентством ВООЗ з дослідження раку (IARC). Тут агентство виявило можливий ризик на основі трьох досліджень, які спостерігали підвищення рівня гепатоцелюлярної карциноми – типу раку печінки – у тих, хто вживає штучно підсолоджені напої.
Міжнародне агентство з дослідження раку поділяє речовини на три категорії небезпеки:
- у класі 1 знаходяться речовини, які викликають рак (наприклад, тютюн і алкоголь);
- у класі 2A – хімікати та речовини, які мають «ймовірний» зв’язок (червоне м’ясо);
- клас 2B із посиланням «можливо».
У результаті IARC відніс аспартам до групи 2B, другого найнижчого рівня ризику – це означає, що він «можливо, канцерогенний для людини» на підставі непереконливих доказів. Це ставить аспартам в ту саму категорію, що й алое вера та мариновані овочі.
«Ми не радимо компаніям відмовлятися від продуктів з аспартамом і не радимо людям взагалі припинити вживати цей підсолоджувач. Ми лише закликаємо зважати на кількість», – сказала Франческо Бранка, директорка департаменту безпеки харчових продуктів ВООЗ, коментуючи результати.
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