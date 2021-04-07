Названо регіони України, де виявлено «південноафриканський» штам Covid-19

«Британський» і «південноафриканський» штами вчені вважають більш заразними та небезпечними

У Полтавській області зафіксовано так званий «південноафриканський» штам коронавірусу.

Про це РБК-Україна розповів заступник глави Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

«За моїми даними, лише один випадок («південноафриканського» штаму. – Ред.) у Полтаві», – сказав він.

Водночас поширення «південноафриканського» штаму коронавірусу підтвердили на території Тернопільської області. Як розповіли в Тернопільській ОДА, наявність штаму з ПАР підтвердила лабораторія німецької клініки «Шаріте».

Також у Тернопільській області, за інформацією ОДА, циркулює «британський» штам коронавірусу. Ці штами вірусу вчені вважають більш заразними та небезпечними.

Нагадаємо, минулого тижня очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що новий «південноафриканський» штам коронавірусу, що було виявлено в Україні, є більш агресивним, ніж «британський штам».

1 квітня Степанов казав, що «південноафриканський» штам коронавірусу лабораторно підтвердили у двох областях України.

Повідомлялося, що в Україні циркулює понад 30 генотипів коронавірусу.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.

Крім того, очільник МОЗ прогнозує, що в Україні вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу до кінця вже 2021 року.