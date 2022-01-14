Другу добу поспіль українські медики виявляють понад 10 тисяч covid-хворих

Вчора від ускладнень хвороби померли 140 людей

В Україні вчора, 13 січня, виявили 10 476 випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 140 людей, а одужали – 7285. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Із підозрою або підтвердженим Covid-19 госпіталізували 1656 людей. Найбільше нових випадків виявили у Києві (1193), Львівській (1001) та Івано-Франківській (880) областях.

Графіка МОЗ

Лабораторії зробили 79 066 тестів на коронавірус: методом ПЛР – 37 216, методом ІФА – 6694. Також зробили 35 156 експрес-тестів на антиген до вірусу. Загалом у країні провели 17,1 мільйона ПЛР-тестувань на коронавірус.

Від початку пандемії в нас виявили 3 737 510 випадків Covid-19. З них 98 068 людей померли від ускладнень захворювання, а понад 3,5 мільйона – одужали.

Графіка МОЗ

За минулу добу 92 835 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 32 334 людини, другу дозу – 45 465 людей, додаткову дозу отримала 551 людина, бустерну дозу – 14 485 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 941 502 людини, з них отримали першу дозу – 14 941 500 людей, отримали дві дози – 14 197 703 людини, отримали додаткову дозу – 8 639 людей, бустерну дозу – 70 663 людей. Загалом проведено 29 218 505 щеплень.

До слова, лікарі пояснили, кому протипоказано вакцинуватись (відео).

Крім того, незабаром сімейні лікарі отримають доплати за вакцинацію пацієнтів.

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