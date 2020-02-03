Експерти розкажуть, як правильно вибрати апельсини



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Якщо щодня з'їдати по одному апельсину, то можна на 60% знизити ризик виникнення проблем із зором

У вівторок, 4 лютого, о 10:00 на «Інтері» дивіться новий випуск «Корисної програми» - про апельсини. Ведучий Олександр Лук'яненко і експерти проекту розкажуть, на що звертати увагу при виборі цих цитрусових, чим вони корисні і чим відрізняються різні сорти.

Яскравий колір, насичений смак, вітамінний склад - все це робить апельсин одним з найпопулярніших фруктів в світі. Ці цитрусові часто їдять, наприклад, для того, щоб побороти авітаміноз або підвищити імунітет. В одному великому плоді міститься необхідна нашому організму добова норма вітаміну С. Апельсини також використовують як приправу до різних страв, вони допомагають шлунку швидше перетравити важку їжу. Є й досить оригінальні способи застосування цих фруктів. Наприклад, на Ямайці їх використовують для миття посуду і підлоги: сік цитрусових добре очищає поверхні від бруду і жиру.

«Користь апельсинів - в їх багатющому складі, - каже дієтолог Борис Скачко. - У цих фруктах містяться флавоноїди, які запобігають розвитку очних хвороб. А вітамін С зміцнює капіляри і уповільнює розвиток катаракти. Якщо щодня з'їдати по одному апельсину, то можна на 60% знизити ризик виникнення проблем із зором. А ще кисло-солодка м'якоть і сік цих фруктів покращують перетравлення їжі, тому апельсини рекомендовані для дієтичного харчування. Головне, не перестаратися. Вживання великої кількості цитрусових подразнює слизову оболонку шлунку і кишечника. Тому апельсини не рекомендуються при виразці, гастриті, коліті і холециститі».

На що варто звертати увагу при виборі апельсина? Як акуратно і швидко почистити фрукт? Як часто можна пити апельсиновий сік? Чим корисна шкірка? І як в домашніх умовах можна приготувати апельсинове масло? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти «Корисної програми»: експерт з якості фруктів Максим Діденко, дієтолог Борис Скачко, кондитер Олена Хант.

Корисними порадами також поділиться зоряний гість ток-шоу - співачка Анна Добриднєва.

«Кожен випуск «Корисної програми» - справжня скарбничка корисних порад, - розповідає Анна Добриднєва. - Цитрусові давно займають почесне місце на моєму столі. Але на зйомках ток-шоу я вперше спробувала апельсини сорту «Шоколадний». Мені сподобався їхній солодкий смак і незвичайний оливковий колір. Ще дізналася про існування п'ятикутних апельсинів. І про те, що стиглий плід може мати шкірку зеленого кольору, а яскраво-оранжеве забарвлення не завжди ознака стиглості. Щоб вибрати соковиті і солодкі цитрусові, експерти програми радять купувати важкі і тверді на дотик плоди. А я рекомендую частіше використовувати апельсинове ефірне масло для прийняття ванн. Аромат апельсина піднімає настрій, знімає втому і відновлює сили».

Ті, хто цікавиться створенням «Корисної програми», можуть провести один день зі знімальною групою і дізнатися, як відрізнити підробку від оригінального продукту або знайти неякісний товар. Такий лот можна купити на сайті благодійного аукціону deti.inter.ua. Всі зібрані кошти підуть на придбання апарату гемодіалізу в дитячу клініку «Охмадит».

Випуск ток-шоу «Корисна програма», присвячений апельсинам, дивіться завтра, 4 лютого, о 10:00 на телеканалі «Інтер».