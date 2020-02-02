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    Міністр юстиції без попередження відвідав Бердичівську колонію

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    Міністр юстиції без попередження відвідав Бердичівську колонію

    Міністр юстиції розкритикував якість харчування в'язнів у Бердичівській колонії

    Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що без попередження відвідав у Бердичеві на Житомирщині колонію №70 та виправний центр №108.

    Він назвав якість харчування ув’язнених головною проблемою цих закладів.

    Про це очільник відомства повідомив у Facebook.

    «Ключова проблема — харчування. На їжу державний бюджет витрачає мільйони гривень, а її якість, м’яко кажучи, бажає кращого. І багато хто її зовсім не вживає та харчується своїм. Умови перебування «довічників» задовільні, вони мають можливість працювати та непогано в’яжуть», — уточнив Малюська.

    За його словами, на відміну від СІЗО, колонії та виправні центри можуть заробляти гроші від господарської діяльності, а тому їхній стан та рівень утримання ув’язнених істотно ліпший.

    «Є доступ до інтернету, хоча лише на одному комп’ютері (історію переглядів у браузері перевірив — до соцмереж чи порнофільмів доступу не було)», — додав міністр.

    Зазначимо, 19 січня Денис Малюська зі своїм заступником Віталієм Василиком без попередження побували у Лук’янівському слідчому ізоляторі тимчасового тримання.

    За словами міністра, їх із заступником вразила, передусім, велика концентрація людей, які утримуються у СІЗО тривалий час. Дехто з них провів у СІЗО по три роки й більше, а йдеться про людей, щодо яких немає вироку суду і юридично вони не є винними у скоєнні злочину.

    Також Малюська відзначив відсутність чіткого та зрозумілого алгоритму розподілу людей по камерах.

    До слова, міністр юстиції Денис Малюська запропонував знести Лук'янівський СІЗО у Києві, переселивши його мешканців у нову в’язницю, а частину старих корпусів — зберегти у вигляді музею.

    міністр СІЗО харчування Денис Малюська
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