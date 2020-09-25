Експерти розповіли, як попередити рак молочної залози



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На думку фахівців, регулярні обстеження, позитивні думки, мінімум стресів і здоровий спосіб життя - головні принципи, на яких будується наше здоров'я

У четвер, 24 вересня, на телеканалі «Інтер» вийшов випуск ток-шоу «Добре здоров'я на Інтері», присвячений профілактиці раку молочної залози - лідера серед жіночих онкологічних захворювань в Україні. Які його симптоми? Як хвороба проявляється і розвивається? Які існують методи лікування? У яких випадках необхідно видалення грудей? Наскільки безпечні імплантати і, головне, які заходи профілактики потрібно дотримуватися, щоб уникнути проблем, розповіли ведучий Олександр Лук'яненко і експерти ток-шоу: онкомамолог Мілан Малець, психолог Наталія Ломоносова, пластичний хірург і онкомамолог Андрій Якобчук.

За статистикою, кожна сьома жінка в Україні має проблеми з молочними залозами, але до лікарів звертається занадто пізно: при першому огляді у більшості пацієнток виявляють метастатичні стадії хвороби, які лікувати досить складно. Але якщо хворобу розпізнати вчасно, то в 95% випадків лікарі гарантують повернення до повноцінного життя. Що повинно насторожити жінку і змусити її звернутися до лікаря? Які медичні обстеження підтверджують діагноз? Хто перебуває в групі ризику?

«Існує хибна думка про те, що якщо «я нормально себе почуваю» і «нічого не болить», то і не варто турбуватися, - розповідає онкомамолог Мілан Малець. - Все не так просто. Болісних відчуттів у жінки на ранніх стадіях хвороби, як правило, не спостерігається. Вони можуть виникати вже при більш «запущеному» стані. Тому звертатися до лікаря потрібно не тільки при тривожних симптомах, а й - це найголовніше - коли нічого не турбує! Якщо скарг немає, лікаря-гінеколога та лікаря-мамолога треба відвідувати не рідше одного разу на рік. Якщо ж ви виявили ущільнення, виділення із сосків, зміни шкіри, не втрачайте дорогоцінний час - відразу запишіться на прийом до лікаря».

Експерти вважають, що кращий метод боротьби з хворобою - це правильна профілактика раку молочної залози і своєчасна діагностика.

1. Раз на місяць проводьте самоогляди

«Оптимальний час для виконання такої процедури - з 7 по 15-й дні менструального циклу, - розповідає Мілан Малець. - Самообстеження потрібно проводити перед дзеркалом. Робити пальпацію грудей можна по-різному, наприклад, круговими рухами від сосків до основи. Завдання жінки - перевірити, чи немає ущільнень, вузликів, збільшення лімфовузлів. Після душу потрібно оглянути себе: спочатку встати перед дзеркалом, покласти руки на пояс, потім підняти їх або розвести в сторони. Те ж саме необхідно зробити, повернувшись до дзеркала боком. При цьому важливо звернути увагу на форму грудей, її контури, колір шкіри - він повинен бути однорідним».

При самообстеженні повинні бути відсутніми:

асиметрія молочних залоз;

набряклість або стягнутість шкіри;

запалення, горби, пухлини;

почервоніння;

виділення з соска;

больові відчуття.

Якщо ви помічаєте зміни в формі, кольорі або структурі молочної залози або намацуються ущільнення - це привід звернутися до лікаря.

2. Раз на рік відвідуйте мамолога та гінеколога

У 95% випадків хвороба не дає про себе знати. Тому порушення може виявити тільки фахівець. Профілактичні огляди у гінеколога чи мамолога раз на рік обов'язкові для всіх жінок старше 18 років.

3. Раз на рік робіть мамографію і УЗД молочних залоз

«Якщо вам від 20 до 39 років, рекомендується проводити УЗД грудей, - зазначає онкомамолог Андрій Якобчук. - Зазвичай це робиться на 5-10 день циклу. Після 40 років - обов'язково більш точне дослідження - мамографія. Воно дозволяє отримувати більш точні результати - незалежно від дня циклу. Таке профілактичне дослідження можна проводити раз в 1-2 року, але якщо у жінки є схильність, наприклад, в сім'ї були випадки онкологічних захворювань, мамографія раз на рік - обов'язкова. Не можна втрачати пильність і жінкам після травм молочної залози, жінкам , які не народжували або народили в пізньому віці».

Незважаючи на те, що сучасна медицина знає, як боротися з раком грудей, і дає багато шансів на одужання, в нашому суспільстві домінує психологічний страх перед словом «рак». І це збільшує сумну статистику захворювань. Оперна діва Олена Гребенюк прийшла на ток-шоу, щоб привернути увагу до цієї проблеми.

«Пізніше звернення до лікаря або незнання про хворобу лише загострює страх і погіршує стан здоров'я, - вважає співачка. - Я намагаюся запобігти проблемі або розв'язати цю проблему на ранній стадії. Одного разу під час занять спортом сильно забила груди, утворилася страшна гематома. Щоб прояснити для себе ситуацію, відразу ж звернулася до мамолога. На щастя, обійшлося без наслідків. Але з тих пір регулярно ходжу на обстеження. Впевнена: якби жінки приділяли трохи більше часу своєму здоров'ю, то і про рак грудей ми говорили б рідше».

На думку фахівців, регулярні обстеження, позитивні думки, мінімум стресів і здоровий спосіб життя - головні принципи, на яких будується наше здоров'я. Що їсти, щоб попередити рак грудей? Яку білизну краще вибрати? Від яких шкідливих звичок відмовитися?