У В'єтнамі жінка випрала презервативи і намагалася їх продати

Підпільну фабрику з переробки контрацептивів викрили на півдні країни 19 вересня. Вона була розташована у квартирі жінки. Правоохоронці конфіскували усю продукцію. Презервативи були без упакування та маркування.

Фам Тхі Тхань Нгок, яко організувала такий «бізнес», зізналася, що щомісяця отримувала використані презервативи від невідомої людини. Потім вона їх прала, висушувала і змінювала форму за допомогою фалоімітатора. Робила все це в антисанітарних умовах.

Використовувати презервативи повторно категорично не рекомендується. Як повідомляє Фундація Анти-СНІД-США в Україні (AHF Ukraine), роблять таке 1,6% чоловіків та жінок.

Водночас повторне використання контрацептивів не може гарантувати захисту і несе серйозну загрозу для здоров’я людини, є високі ризики заразитися венеричною інфекцією. Такими ж є наслідки використання презервативів від сумнівних виробників.

Зазначимо, нещодавно вчені також з'ясували, що через незахищений секс можна заразитися і коронавірусом. Вони знайшли його у спермі.

Нагадаємо, що презервативів бракуватиме: світова компанія попередила про спад виробництва.