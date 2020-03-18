Епідемія пневмоній на окупованому Донбасі: Україна просить міжнародні організації про допомогу



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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

Денісова розповіла про ситуацію з коронавірусом на окупованому Донбасі

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звертається до міжнародних гуманітарних організацій, які мають доступ до тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, звернути увагу на ситуацію із захворюваннями на ГРВІ, що там склалася, та сприяти у максимальному забезпеченні тестами на визначення COVID-19, медичними препаратами, та засобами особистого захисту цивільного населення.

«Через те, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відсутні тести на визначення COVID-19 лікарі не мають змоги встановити етіологію пневмонії», – повідомила Людмила Денісова на своїй Фейсбук-сторінці.

«Отримала інформацію від наших партнерів ГО «Восточной правозащитной группы» щодо кількості звернень в медзаклади громадян України, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. За минулий тиждень близько 600 місцевих жителів звернулися до лікарів з симптомами ГРВІ. Крім того, з підозрою на пневмонію – 91 людина. На жаль, аналогічна інформація щодо захворюваності на тимчасово окупованій території Криму відсутня», – повідомила Денісова.

Омбудсмен закликає також провести на тимчасово окупованих територіх Донецької та Луганської областей інформаційну кампанію щодо недопущення поширення коронавірусу.

«Закликаю наших співгромадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей, бути уважними до свого здоров’я – при перших симптомах ГРВІ звертатися до лікаря та не займатися самолікуванням», – зазначила Денісова.

Нагадаємо, станом на середу, 18 березня, кількість нових зареєстрованих випадків захворювання коронавірусом нового типу Covid-19 в світі зросла на 13 тис. 387 осіб. Також зафіксовано 737 нових летальних випадків.

В Україні 17 березня зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.