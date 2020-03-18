СБУ дає поради, як вберегтися від коронавірусу (інфографіка)
СБУ оприлюднила правила поведінки під час карантину
Служба безпеки України дає поради, які можуть допомогти вберегтися від зараження коронавірусом, і просить усіх дотримуватися рекомендованих правил поведінки, аби запобігти поширенню коронавірусу в Україні.
Про це інформує пресслужба СБУ.
«За можливості залишайтеся на домашньому карантині – це суттєво знизить ризик захворювання для вас і ваших близьких», – закликає СБУ.
У відомстві пояснюють, що таку інформації публікує СБУ, тому що сьогодні мова йде про загрозу державній безпеці, життю та здоров’ю українців. Чим більше людей будуть обізнані з елементарними правилами поведінки в умовах нової реальності, тим більше шансів залишитись здоровим у кожного з нас.
Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні.Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус