СБУ дає поради, як вберегтися від коронавірусу (інфографіка)



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Служба безпеки України оприлюднила правила поведінки під час карантину

СБУ оприлюднила правила поведінки під час карантину

Служба безпеки України дає поради, які можуть допомогти вберегтися від зараження коронавірусом, і просить усіх дотримуватися рекомендованих правил поведінки, аби запобігти поширенню коронавірусу в Україні.

Про це інформує пресслужба СБУ.

«За можливості залишайтеся на домашньому карантині – це суттєво знизить ризик захворювання для вас і ваших близьких», – закликає СБУ.

У відомстві пояснюють, що таку інформації публікує СБУ, тому що сьогодні мова йде про загрозу державній безпеці, життю та здоров’ю українців. Чим більше людей будуть обізнані з елементарними правилами поведінки в умовах нової реальності, тим більше шансів залишитись здоровим у кожного з нас.

Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні.