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    Суспільство

    СБУ дає поради, як вберегтися від коронавірусу (інфографіка)

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    Служба безпеки України оприлюднила правила поведінки під час карантину - СБУ дає поради, як вберегтися від коронавірусу (інфографіка)
    Служба безпеки України оприлюднила правила поведінки під час карантину

    СБУ оприлюднила правила поведінки під час карантину

    Служба безпеки України дає поради, які можуть допомогти вберегтися від зараження коронавірусом, і просить усіх дотримуватися рекомендованих правил поведінки, аби запобігти поширенню коронавірусу в Україні.

    Про це інформує пресслужба СБУ.

    «За можливості залишайтеся на домашньому карантині – це суттєво знизить ризик захворювання для вас і ваших близьких», – закликає СБУ.

    У відомстві пояснюють, що таку інформації публікує СБУ, тому що сьогодні мова йде про загрозу державній безпеці, життю та здоров’ю українців. Чим більше людей будуть обізнані з елементарними правилами поведінки в умовах нової реальності, тим більше шансів залишитись здоровим у кожного з нас.

    Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, із них два летальні.

    Станом на 18 березня у Київській області є три підозри на коронавірус
    здоров'я СБУ коронавірус
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