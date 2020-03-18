Коронавірус. Чи безпечна вода у кранах киян?



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У лабораторіях Київводоканалу прискіпливо вивчають кожну пробу води

У Київводоканалі спростували міфи про небезпечність питної води

Київводоканал запевняє, що питна вода у мережі Києва абсолютно безпечна з епідемічної точки зору. Додаткові заходи з очищення і знезараження питної води у зв’язку з запровадженням карантину не потрібні.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У Київводоканалі зазначили, що відповідно до інформації Всесвітньої організації охорони здоров'я стосовно питної води, коронавірус Covid-19 у воді не живе та легко піддається окисленню. Дезінфекція на етапі водопідготовки знищує будь-які віруси.

«Водопровідна вода з легким присмаком та ароматом хлору – це гарантовано безпечна вода! Якщо вам не подобається запах і присмак хлору, його легко можна позбутись, якщо набрати воду в певну ємність і дати їй трошки відстоятись», - вказали у водоканалі.

Наразі в лабораторіях Київводоканалу прискіпливо вивчають кожну пробу води, які щоденно відбираються на виході з водопровідних станцій та у 35 контрольних точках на водопровідних мережах по всьому місту.

У Київводоканалі дали відповіді на найпопулярніші запитання мешканців столиці.

Чи потрібно додатково кип’ятити питну воду перед вживанням?

Для запобіжних заходів проти вірусу Covid-19 кип'ятити воду не потрібно.

Чи треба купувати бутильовану воду або зберігати питну воду про запас?

Наразі немає жодних підстав думати, що запровадження карантинних заходів у місті хоч якимось чином вплине на надійне та безперебійне постачання води в домівки киян. Київводоканал готує чисту та безпечну питну воду 24 години на добу 7 днів на тиждень, незважаючи ні на що.

Чи можна безпечно вживати воду з автоцистерн Київводоканалу?

Питна вода з автоцистерн Київводоканалу, яку ми подаємо до будинків, що тимчасово відключені від водопостачання через аварійні ситуації, абсолютно безпечна і придатна для пиття та приготування їжі. Усі автоцистерни проходять належну обробку та дезінфекцію перед кожним наповненням.

Чи можна заразитися Covid-19 через стічні води чи каналізацію?

ВООЗ зазначає, що «на сьогодні немає жодних доказів того, що вірус Covid-19 передається через каналізаційні системи, з очищенням стічних вод або без них». Таку ж позицію озвучив Федеральний інститут безпеки та гігієни праці Німеччини (BAuA); «Передача вірусу Covid-19 через каналізаційні мережі малоймовірна, адже основним джерелом передачі є повітряно-крапельний шлях через дихальні шляхи або через руки, що контактують зі слизовою оболонкою носа, рота чи кон’юнктиви».

«Наша Бортницька станція аерації працює в штатному режимі з дотриманням умов гігієни та техніки безпеки праці. Все буде добре. Мийте руки та зберігайте спокій!» - додали в Київводоканалі.