Фінансування препаратів для лікування онкології у дорослих збільшилось за останній рік удвічі

Незважаючи на збільшення фінансування, ліків усе ще не вистачає

За останній рік в Україні вдвічі збільшилось фінансування на закупівлю препаратів для лікування онкології у дорослих, і на 63% - для лікування раку у дітей, повідомляє «Главком» з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я. Так, у 2017 році на закупівлю ліків для дорослих виділено 809 млн грн (у 2016 році – 397 млн



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Незважаючи на збільшення фінансування, ліків усе ще не вистачає

За останній рік в Україні вдвічі збільшилось фінансування на закупівлю препаратів для лікування онкології у дорослих, і на 63% - для лікування раку у дітей, повідомляє «Главком» з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, у 2017 році на закупівлю ліків для дорослих виділено 809 млн грн (у 2016 році – 397 млн грн), для дітей – 558 млн грн (у 2016 році – 353 млн грн).

Окрім того, Міністерство охорони здоров`я оптимізувало витрати на низку програм протягом 2017 року, тож вдалося заощадити 100 млн грн. Ці кошти перерозподілено на закупівлю препаратів для лікування дорослої онкології.

Наприкінці 2017 року держава уперше за всі роки змогла повністю покрити потребу у лікуванні для хворих на рак крові. ПРООН вдалося закупити Іматиніб – головний препарат для лікування хронічних мієлолейкозів, заощадивши 11 млн грн, на які організація вже провела дозакупівлі ліків.

Однак навіть цього недостатньо, щоб забезпечити абсолютно усіх пацієнтів необхідними ліками.

Нагадаємо, 4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби проти раку. Наразі в усьому світі спостерігається тенденція до збільшення захворюваності на рак.

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