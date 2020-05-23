Голова Кременецької райради помер від ускладнень Covid-19
Голова райради перебував у лікарні в Почаєві
Голова Кременецької районної ради Тернопільської області Володимир Стефанський помер 22 травня від наслідків коронавірусної хвороби.
Про це повідомив його син.
«Сьогодні перестало битися серце самого кращого батька, друга і просто світлого людини. Папа, ми тебе дуже сильно любимо. У зв'язку із ситуацією, публічного похорону не буде. Помоліться, будь ласка за нього», - написав Олександр Стефанський.
Місцеве видання «Новини Тернопільщини» повідомляє, що у Володимира Стефанського був підтверджений коронавірус, голова райради перебував у лікарні в Почаєві. Відомо, що хвороба дала ускладнення на серце.
Володимиру Стефанському було 49 років. Кременецьку районну раду він очолював з 2015 року. За даними Тернопільського штабу щодо боротьби з коронавірусом, на ранок 22 травня в області зафіксовано 1105 випадків Covid-19, з них у Кременецькому районі - 376.
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Нагадаємо, уряд 20 травня запровадив адаптивний карантин до 22 червня. Із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів.