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    Здоров'я

    Голова Кременецької райради помер від ускладнень Covid-19

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    Глава Кременецької РДА помер від коронавірусу - Голова Кременецької райради помер від ускладнень Covid-19
    Глава Кременецької РДА помер від коронавірусу

    Голова райради перебував у лікарні в Почаєві

    Голова Кременецької районної ради Тернопільської області Володимир Стефанський помер 22 травня від наслідків коронавірусної хвороби.

    Про це повідомив його син.

    «Сьогодні перестало битися серце самого кращого батька, друга і просто світлого людини. Папа, ми тебе дуже сильно любимо. У зв'язку із ситуацією, публічного похорону не буде. Помоліться, будь ласка за нього», - написав Олександр Стефанський.

    Місцеве видання «Новини Тернопільщини» повідомляє, що у Володимира Стефанського був підтверджений коронавірус, голова райради перебував у лікарні в Почаєві. Відомо, що хвороба дала ускладнення на серце.

    Володимиру Стефанському було 49 років. Кременецьку районну раду він очолював з 2015 року. За даними Тернопільського штабу щодо боротьби з коронавірусом, на ранок 22 травня в області зафіксовано 1105 випадків Covid-19, з них у Кременецькому районі - 376.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      20986
    • Хворіють
      13270
    • Одужали
      7099
    • Померли
      617

    Нагадаємо, уряд 20 травня запровадив адаптивний карантин до 22 червня. Із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів.

    хвороби карантин уряд
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