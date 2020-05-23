Голова Кременецької райради помер від ускладнень Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава Кременецької РДА помер від коронавірусу

Голова райради перебував у лікарні в Почаєві

Голова Кременецької районної ради Тернопільської області Володимир Стефанський помер 22 травня від наслідків коронавірусної хвороби.

Про це повідомив його син.

«Сьогодні перестало битися серце самого кращого батька, друга і просто світлого людини. Папа, ми тебе дуже сильно любимо. У зв'язку із ситуацією, публічного похорону не буде. Помоліться, будь ласка за нього», - написав Олександр Стефанський.

Місцеве видання «Новини Тернопільщини» повідомляє, що у Володимира Стефанського був підтверджений коронавірус, голова райради перебував у лікарні в Почаєві. Відомо, що хвороба дала ускладнення на серце.

Володимиру Стефанському було 49 років. Кременецьку районну раду він очолював з 2015 року. За даними Тернопільського штабу щодо боротьби з коронавірусом, на ранок 22 травня в області зафіксовано 1105 випадків Covid-19, з них у Кременецькому районі - 376.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, уряд 20 травня запровадив адаптивний карантин до 22 червня. Із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів.