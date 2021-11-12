Вчені розробили новий підхід для лікування Covid-19

Дослідники зі США повідомили, що розроблена ними шпилька РНК Slr14 успішно активує виробництво в організмі інтерферонів

Науковці протестували свій новий підхід до лікування на заражених Covid-19 мишах

Дослідники зі США повідомили, що розроблена ними шпилька РНК Slr14 успішно активує виробництво в організмі інтерферонів І типу (основного інструменту вродженої імунної відповіді) та захищає від зараження коронавірусною інфекцією. Статтю вчених опубліковано в Journal of Experimental Medicine.

Перша лінія захисту проти Sars-CoV-2 залежить від роботи рецепторів RIG-I, які розпізнають генетичний матеріал вірусу та запускають виробництво інтерферонів I типу – сигнальних молекул, які, у свою чергу, сприяють виробництву білків, що пригнічують реплікацію вірусу. Терапія інтерферонами показала свою ефективність зниження смертності при Covid-19, але залишається дуже дорогою.

Дослідники з Єльської школи медицини запропонували дешевшу альтернативу: давати пацієнтам шпильки – елементи вторинної структури РНК – які імітують генетичний матеріал Sars -CoV-2 та активують рецептори RIG-I. Вчені протестували свій новий підхід до лікування на заражених Covid-19 мишах. Однієї дози SLR14 виявилося достатньо для того, щоб захистити гризунів від тяжкого перебігу захворювання та смерті. При введенні відразу після зараження терапія виявилася ефективнішою, ніж лікування інтерферонами.

При цьому Slr14 захищала і від нових варіантів коронавірусу, зокрема дельта-варіанту. У мишей із ослабленим імунітетом препарат зміг практично повністю очистити організм від вірусу. На думку дослідників, це дозволить лікувати ним і хворих із ослабленим імунітетом, ефективність наявних вакцин для яких сильно знижена.

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