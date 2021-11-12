Особливість «Дельта»-штаму: академік пояснив, як не переплутати з ГРВІ

Втрата нюху і смаку при «Дельті» зустрічається рідше

Штам коронавірусу «Дельта» зовсім не схожий на попередній і відрізняється особливою агресивністю. Про це розповів академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко у «Сніданку з 1+1».

За словами Комісаренка симптоми нового штаму відрізняються, а деякі не розуміють, що захворіли ним, плутаючи з застудою.

«Ми маємо справу з агресивним штамом коронавірусу. Перебіг захворювання і симптоми трохи відрізняються від тих, які були раніше. Він дуже нагадує гостре респіраторне захворювання у важкій формі. Зрештою, люди не відразу можуть зрозуміти, чи захворіли коронавірусом, чи це просто застуда», – повідомив академік.

Втрата смаку і запаху вже не супроводжує хворобу. За словами академіка, активуються віруси, раніше занесені в організм, починається нежить, приєднується кашель.

Симптоми при зараженні «Дельта»-штамом дещо відрізняються від минулих мутацій SARS-CoV-2, і мають велику схожість з симптомами застуди:

головний біль

підвищення температури

нежить

біль в горлі

Також часто пацієнти скаржаться на порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. Втрата нюху і смаку при «Дельті» зустрічається рідше.

Нагадаємо, симптоми нового штаму коронавірус «Дельта», який наразі лютує в Україні, дещо змінилися.

Епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк також зауважує, що коронавірус дедалі більше вражає молодих людей, хоч для старшого покоління він і далі залишається таким же небезпечним.

Як відомо, медики отримають оновлені протоколи лікування для «Дельта»-штаму коронавірусу.