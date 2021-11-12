  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Особливість «Дельта»-штаму: академік пояснив, як не переплутати з ГРВІ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Цей вид Covid-19 дуже агресивний - Особливість «Дельта»-штаму: академік пояснив, як не переплутати з ГРВІ
    Цей вид Covid-19 дуже агресивний
    Фото з відкритих джерел

    Втрата нюху і смаку при «Дельті» зустрічається рідше

    Штам коронавірусу «Дельта» зовсім не схожий на попередній і відрізняється особливою агресивністю. Про це розповів академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко у «Сніданку з 1+1».

    За словами Комісаренка симптоми нового штаму відрізняються, а деякі не розуміють, що захворіли ним, плутаючи з застудою.

    «Ми маємо справу з агресивним штамом коронавірусу. Перебіг захворювання і симптоми трохи відрізняються від тих, які були раніше. Він дуже нагадує гостре респіраторне захворювання у важкій формі. Зрештою, люди не відразу можуть зрозуміти, чи захворіли коронавірусом, чи це просто застуда», – повідомив академік.

    Втрата смаку і запаху вже не супроводжує хворобу. За словами академіка, активуються віруси, раніше занесені в організм, починається нежить, приєднується кашель.

    Симптоми при зараженні «Дельта»-штамом дещо відрізняються від минулих мутацій SARS-CoV-2, і мають велику схожість з симптомами застуди:

    • головний біль
    • підвищення температури
    • нежить
    • біль в горлі

    Також часто пацієнти скаржаться на порушення в роботі шлунково-кишкового тракту. Втрата нюху і смаку при «Дельті» зустрічається рідше.

    Нагадаємо, симптоми нового штаму коронавірус «Дельта», який наразі лютує в Україні, дещо змінилися.

    Епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк також зауважує, що коронавірус дедалі більше вражає молодих людей, хоч для старшого покоління він і далі залишається таким же небезпечним.

    Як відомо, медики отримають оновлені протоколи лікування для «Дельта»-штаму коронавірусу.

    Читайте також: Академік Сергій Комісаренко: Нашому уряду поради вчених не потрібні
    Теги: коронавірус Сергій Комісаренко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Особливість «Дельта»-штаму: академік пояснив, як не переплутати з ГРВІ