Головний санлікар Франківщини пояснив, із чим пов’язаний спалах COVID-19 в області

Руслан Савчук заявив, що захворюваність росте через встановлення рекорду України з виконання колядки

Різкий спалах ковіду в Івано-Франківській області може бути пов'язаний зі встановленням рекорду України з виконання колядки. Про це сказав гендиректор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, головний державний санітарний лікар області Руслан Савчук в інтерв'ю DW.

«Тижні два тому я робив попередні прогнози про зростання захворюваності. Однак що воно буде таке стрімке, стало очевидно після усіх тих заходів, які проводились для встановлення рекорду України з виконання коляди. У них взяли участь понад 4,5 тисячі людей, а, за інформацією організаторів, ще десь дві тисячі не встигли зареєструватись. Тож, орієнтовно, десь сім тисяч людей були там – без масок, без проходження жодного температурного контролю та наявності сертифікатів вакцинації. А потім проводилась ще низка святкових заходів безпосередньо в центрі Івано-Франківська, а також у районах», – заявив він.

Нагадаємо, що 9 січня у селі Підгір'я Івано-Франківської області майже 4,5 тисячі осіб заспівали колядку «Нова радість стала», встановивши тим самим рекорд з наймасовішого виконання коляди.

Нагадаємо, наступного тижня Івано-Франківська область переходить до «червоної» зони карантину через погіршення ситуації із коронавірусом.

До речі, в інтерв’ю «Главкому» директор Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк повідомив, що наразі пацієнти, що звертаються по медичну допомогу через коронавірусну хворобу, загалом переносять її значно легше, ніж це було тоді, коли циркулював інший штам.

Міністерство охорони здоров'я України назвало симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон». Найчастіші з них – нежить та головний біль.

Згідно з висновками Всесвітньої організації охорони здоров'я, новий штам Covid-19 є особливо небезпечним для невакцинованих людей.

Також у МОЗ зробили «оптимістичний» прогноз: у лютому щодня може бути 59 тис. випадків Covid-19.

Зазначимо, за минулу добу, 20 січня, в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Нагадаємо, школярів Львова та Тернополя переводять на «дистанційку» через спалах коронавірусу.



