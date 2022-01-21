«Наколядували». Прикарпаття після масових свят потрапило до «червоної» зони

На Прикарпатті 9 січня встановили новий рекорд України з наймасовішого виконання колядки «Нова радість», її заспівали майже 4,5 тисячі людей

Кілька днів поспіль на Івано-Франківщині фіксуються рекордні темпи приросту захворювання на коронавірус

Із 24 січня в Івано-Франківській області запровадять «червону» зону карантину. Таке рішення ухвалила Державна комісія з надзвичайних ситуацій, повідомив міністр уряду Олег Немчінов.

У «червоній» зоні зможуть працювати кінотеатри, музеї, інші культурні заклади, розважальні заклади, ТРЦ, заклади громадського харчування, ринки, спортзали та басейни, якщо весь персонал та відвідувачі будуть повністю вакциновані. Водночас місцева влада може запроваджувати додаткові обмеження.

Івано-Франківська область була за межами «червоної» зони менш ніж два місяці – її вивели звідти лише 7 грудня 2021 року.

Зараз в регіоні перевищені показники більшості індикаторів, за якими визначають ситуацію з коронавірусом.

Серед них коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень та динаміку госпіталізацій. Останній показник перевищує норму більш ніж удвічі.

Головний державний санітарний лікар Івано-Франківщини Руслан Савчук сказав, що серед причин стрімкого поширення коронавірусу є масові заходи, які там відбувалися у різдвяно-новорічний період. Серед них посадовець виділив встановлення рекорду України з масового виконання коляди.

Також у МОЗ зробили «оптимістичний» прогноз: у лютому щодня може бути 59 тис. випадків Covid-19.

Зазначимо, за минулу добу, 20 січня, в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Нагадаємо, школярів Львова та Тернополя переводять на «дистанційку» через спалах коронавірусу.