Історик та ексв’язень Кремля: Захід боїться образити Росію

Ігор Козловський поділився враженнями від спілкування із західними партнерами України

Повномасштабний наступ Росії на Україну є цілком реальним, і наші західні партнери розуміють ситуацію, однак постійно прораховують її зі своєї точки зору. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів колишній в’язень бойовиків, історик та релігієзнавець Ігор Козловський.

«Нещодавно спілкувався у Берліні з одним із депутатів Бундестагу. Він слухав, погоджувався зі мною. А потім, насамкінець, ставить питання: «А що нам, Німеччині робити так, щоби не образити Росію?». Тобто цей характерний момент, який фактично нівелює усі знання про ситуацію. Вони все одно хотіли б підтримувати певні добросусідські відносини з Росією – «не образити», – сказав Ігор Козловський.

Він також наголосив, хоч Захід і реагує на агресію Росії санкціями, однак Україні потрібні більш рішучі кроки.

«Ми ж розуміємо, що достатньо для нас і достатньо для Вашингтона – це різні речі. Захід, з його точки зору, робить усе можливе. Баланс між нашим бажанням і їхнім баченням залежить багато в чому і від рішучості дій української влади. Від того, наскільки вона наполягатиме, щоби враховувалися наші інтереси, не просто не забували про нас, не просто не говорили про Україну без України, а враховували всі складові, які може спровокувати ця можлива повномасштабна агресія», – пояснив історик.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба по завершенню перемовин із очільницею МЗС Канади Мелані Жолі заявив, що ситуація зі стримуванням агресії Російської Федерації проти України залишається під контролем, тому не потрібно піддаватися паніці.

19 січня державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту у Київ заявив, що протягом останніх років Сполучені Штати Америки надали Україні більше військової допомоги, ніж будь-яким іншим країнам світу. При цьому у разі російської агресії США збільшать обсяг такої допомоги.

Тим часом до Білорусі прибули російські військові з технікою. Напередодні стало відомо, що Росія перекидає до Білорусі винищувачі Су-35. У міністерстві оборони Росії заявили, що російські війська перекидаються для спільних навчань «Союзная решимость-2022» (союзна рішучість – ред.) з білорусами. На територію країни з Росії буде перебазовано також 12 винищувачів Су-35, два дивізіони систем ППО С-400 та дивізіон зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцирь-С».

Крім того Держдеп попереджає: Росія може напасти на Україну з території Білорусі. Держдеп нагадав, що в лютому Білорусь може змінити свою конституцію. Ці зміни, зокрема, фактично дозволять Росії розміщувати постійні гарнізонні сили на білоруській території, що стало б викликом європейській безпеці.