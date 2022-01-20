Школярів Львова та Тернополя переводять на «дистанційку»
Показники захворюваності на Covid-19 свідчать, що в Україні розпочався новий спалах коронавірусу
Учні п’ятих-одинадцятих класів шкіл Львівської та Тернопільської міських територіальних громад можуть перейти на дистанційну форму навчання. Про це повідомили перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко та представники управління освіти і науки Тернопільської міськради.
«Ми будемо пропонувати завтра на комісію з надзвичайних ситуацій перехід із понеділка [24 січня] на два тижні на дистанційне навчання учнів старшої школи. Також пропонуємо перевести на дистанційку секції, гуртки, мистецькі школи», – розповів Андрій Москаленко.
Крім того, чиновники планують звернутися до організаторів масштабних подій у Львові, щоб ті за можливості перенесли свої заходи. Таке рішення він пояснив різким збільшенням захворюваності на коронавірус серед дітей.
За його словами, дітей із Covid-19 почала приймати дитяча міська лікарня на вулиці Пилипа Орлика, яка не приймала малюків з коронавірусом у жодній з попередніх хвиль. Наразі там уже 18 дітей.
Натомість у Тернополі пояснили, що ситуація з Covid-19 змінюється щогодини. Станом на 13:40 20 січня на дистанційне навчання перейшли 35 класів з 16 шкіл Тернополя.
Станом на 19 січня на коронавірусну хворобу в Тернополі захворіли 38 школярів та 48 працівників загальноосвітніх закладів. Щодо дошкільних навчальних закладів Тернополя, то в Управлінні освіти і науки кажуть – у садочках критичної ситуації немає. На сьогодні вони працюють у звичному режимі.
До слова, Україна отримала 2 млн експрес-тестів на коронавірус. Швидкі тести на виявлення Сovid-19 вироблені компанією SD Biosensor Inc. у Республіці Корея. Тестові системи будуть передані ДП «Укрвакцина» для подальшого розподілу у заклади охорони здоров'я у всіх областях України.
Глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон». Сьогодні також міністр оголосив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу.
Зазначимо, «помаранчева» зона карантину стрімко розширюється. На Прикарпатті за минулу добу захворіли 2777 осіб. Це антирекорд з початку пандемії.
Також штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Івано-Франківській області. Новий варіант циркулює разом із «Дельтою». Івано-Франківська стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.
Як відомо, вперше з листопада 2021 року за добу в Україні підтвердили понад 18 тис. хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.
Також повідомлялося, що уряд скоротив строк дії Covid-сертифікатів та дозволив витрачати «ковідну» тисячу на ліки.
Ще 19 січня Україна отримала від США мільйон доз вакцини Pfizer.