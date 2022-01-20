Школярів Львова та Тернополя переводять на «дистанційку»

Крім того, чиновники планують звернутися до організаторів масштабних подій у Львові, щоб ті за можливості перенесли свої заходи. Таке рішення він пояснив різким збільшенням захворюваності на коронавірус серед дітей.

За його словами, дітей із Covid-19 почала приймати дитяча міська лікарня на вулиці Пилипа Орлика, яка не приймала малюків з коронавірусом у жодній з попередніх хвиль. Наразі там уже 18 дітей.

Натомість у Тернополі пояснили, що ситуація з Covid-19 змінюється щогодини. Станом на 13:40 20 січня на дистанційне навчання перейшли 35 класів з 16 шкіл Тернополя.

Станом на 19 січня на коронавірусну хворобу в Тернополі захворіли 38 школярів та 48 працівників загальноосвітніх закладів. Щодо дошкільних навчальних закладів Тернополя, то в Управлінні освіти і науки кажуть – у садочках критичної ситуації немає. На сьогодні вони працюють у звичному режимі.

До слова, Україна отримала 2 млн експрес-тестів на коронавірус. Швидкі тести на виявлення Сovid-19 вироблені компанією SD Biosensor Inc. у Республіці Корея. Тестові системи будуть передані ДП «Укрвакцина» для подальшого розподілу у заклади охорони здоров'я у всіх областях України.

Глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон». Сьогодні також міністр оголосив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу.

Зазначимо, «помаранчева» зона карантину стрімко розширюється. На Прикарпатті за минулу добу захворіли 2777 осіб. Це антирекорд з початку пандемії.

Також штам коронавірусу «Омікрон» виявили в Івано-Франківській області. Новий варіант циркулює разом із «Дельтою». Івано-Франківська стала 10 регіоном, де підтвердилася циркуляція нового штаму коронавірусу.

Як відомо, вперше з листопада 2021 року за добу в Україні підтвердили понад 18 тис. хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві.

Також повідомлялося, що уряд скоротив строк дії Covid-сертифікатів та дозволив витрачати «ковідну» тисячу на ліки.

Ще 19 січня Україна отримала від США мільйон доз вакцини Pfizer.



