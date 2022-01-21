Спалах коронавірусу: за добу в Україні понад 20 тисяч нових хворих

У четвер з коронавірусом було госпіталізовано 2 226 осіб

Півтори сотні українців напередодні померли від Covid-19

За минулу добу, 20 січня, в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 2464, медпрацівників – 429). Найбільше нових випадків в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві, інформує пресцентр МОЗ.

Зазначимо, 19 січня в Україні підтвердили понад 18 тис. хворих на коронавірус.

Також за минулу добу в Україні госпіталізовано 2 226 осіб, летальних випадків – 150, одужало – 4 486 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3,8 млн осіб;

одужало – 3,5 млн осіб;

летальних випадків – 98 993;

проведено ПЛР-тестувань – 17,3 млн.

МОЗ повідомляє, що напередодні 86,1 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 29,2 тис. людей, другу дозу – 34,9 тис. людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 21,2 тис. осіб.

Графіка: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 15,1 млн людей, отримали дві дози – 14,4 млн людей, отримали додаткову дозу – 11,9 тис. осіб, бустерну дозу – 167,3 тис. людей. Загалом проведено 29,7 млн щеплень.

Нагадаємо, школярів Львова та Тернополя переводять на «дистанційку» через спалах коронавірусу.

Ще глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон». У четвер, 20 січня, міністр також оголосив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу.