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    Спалах коронавірусу: за добу в Україні понад 20 тисяч нових хворих

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    У четвер з коронавірусом було госпіталізовано 2 226 осіб - Спалах коронавірусу: за добу в Україні понад 20 тисяч нових хворих
    У четвер з коронавірусом було госпіталізовано 2 226 осіб
    фото з відкритих джерел

    Півтори сотні українців напередодні померли від Covid-19

    За минулу добу, 20 січня, в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 2464, медпрацівників – 429). Найбільше нових випадків в Івано-Франківській, Львівській областях, а також в Києві, інформує пресцентр МОЗ.

    Зазначимо, 19 січня в Україні підтвердили понад 18 тис. хворих на коронавірус.

    Також за минулу добу в Україні госпіталізовано 2 226 осіб, летальних випадків – 150, одужало – 4 486 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3,8 млн осіб;
    • одужало – 3,5 млн осіб;
    • летальних випадків – 98 993;
    • проведено ПЛР-тестувань – 17,3 млн.

    МОЗ повідомляє, що напередодні 86,1 тис. людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 29,2 тис. людей, другу дозу – 34,9 тис. людей, додаткову дозу отримали 736 людей, бустерну дозу – 21,2 тис. осіб.

    Графіка: МОЗ

    Графіка: МОЗ

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 15,1 млн людей, отримали дві дози – 14,4 млн людей, отримали додаткову дозу – 11,9 тис. осіб, бустерну дозу – 167,3 тис. людей. Загалом проведено 29,7 млн щеплень.

    Нагадаємо, школярів Львова та Тернополя переводять на «дистанційку» через спалах коронавірусу.

    Ще глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон». У четвер, 20 січня, міністр також оголосив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Спалах коронавірусу: за добу в Україні понад 20 тисяч нових хворих