«Оптимістичний» прогноз МОЗ: у лютому щодня може бути 59 тис. випадків Covid-19

Пікові показники захворюваності на коронавірус в Україні, за прогнозами РНБО, – десь 20-25 лютого

За лютий сумарно може захворіти до мільйона українців

Міністерство охорони здоров'я України прогнозує у лютому добову захворюваність на Covid-19 на рівні 59 тисяч, за лютий сумарно може захворіти до мільйона українців. Про це в інтерв'ю «ЛігаLife» сказав заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

«Зараз немає фінальних прогнозів, багато змінних ще в процесі або обговорення, або з’ясування. За попередніми розрахунками, представленими Радою національної безпеки та оборони, 59 000 осіб може хворіти щоденно, сумарно біля 1 млн українців за лютий може захворіти», – сказав Кузін.

Водночас заступник міністра назвав це оптимістичними прогнозами.

«За досвідом європейських або інших країн світу спостерігається, що умовно хвиля «Омікрону» наростає впродовж одного-півтора тижня максимум і спадає теж доволі швидко. Пікові показники захворюваності, за прогнозами РНБО, – десь 20-25 лютого. Але наскільки швидким буде спадання, наскільки швидко буде саме ця хвиля запускатися і в яких регіонах – поки що рано казати», – зазначив Кузін.

За його словами, згідно з американськими прогнозами, які роблять для України, пікові показники захворюваності очікуються приблизно на середину лютого з доволі швидким спаданням до першого квітня.

«По суті, це хвиля на півтора місяця максимум, яка призводить до пікових навантажень на медсистему і на роботу об’єктів критичної інфраструктури», – сказав Кузін.

Зазначимо, за минулу добу, 20 січня, в Україні зафіксовано 20 156 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Нагадаємо, школярів Львова та Тернополя переводять на «дистанційку» через спалах коронавірусу.

Ще глава МОЗ назвав особливості Covid-штаму «Омікрон». У четвер, 20 січня, міністр також оголосив, що в Україні розпочався спалах коронавірусу.