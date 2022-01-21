Нова хвиля пандемії. З якими симптомами шпиталізують хворих на Прикарпатті

Директор Івано-франківської лікарні прокоментував питання завантаженості лікарень і стану шпиталізованих

Наразі пацієнти, що звертаються по медичну допомогу через коронавірусну хворобу, загалом переносять її значно легше, ніж це було тоді, коли циркулював інший штам. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив директор Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.

Лікар зазначив, що в його медичному закладі зараз розгорнуто 200 ліжок та лікується від коронавірусу 112 людей. «В основному ураженими є верхні дихальні шляхи, спостерігається першіння в горлі, висока температура тримається один чи два дні у тих, які не мають супутніх захворювань, легеневих патологій. Значно менша кількість важких хворих. У нас в реанімації, визначеній для інфекційних хворих, зайнято чотири ліжка з 12. Їхню кількість можемо розширити до 16», – розповів Масляк.

За словами директора медичного закладу, під час попередніх хвиль пандемії траплялося, що в лікарні були зайняті усі реанімаційні ліжка. Нині ж порівняно великій кількості пацієнтів взагалі призначається лікування на дому.

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