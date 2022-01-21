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    Нова хвиля пандемії. З якими симптомами шпиталізують хворих на Прикарпатті

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    Поточна хвиля пандемії характеризується порівняно легким перебігом хвороби - Нова хвиля пандемії. З якими симптомами шпиталізують хворих на Прикарпатті
    Поточна хвиля пандемії характеризується порівняно легким перебігом хвороби
    фото: media.slovoidilo.ua

    Директор Івано-франківської лікарні прокоментував питання завантаженості лікарень і стану шпиталізованих

    Наразі пацієнти, що звертаються по медичну допомогу через коронавірусну хворобу, загалом переносять її значно легше, ніж це було тоді, коли циркулював інший штам. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив директор Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.

    Лікар зазначив, що в його медичному закладі зараз розгорнуто 200 ліжок та лікується від коронавірусу 112 людей. «В основному ураженими є верхні дихальні шляхи, спостерігається першіння в горлі, висока температура тримається один чи два дні у тих, які не мають супутніх захворювань, легеневих патологій. Значно менша кількість важких хворих. У нас в реанімації, визначеній для інфекційних хворих, зайнято чотири ліжка з 12. Їхню кількість можемо розширити до 16», – розповів Масляк.

    За словами директора медичного закладу, під час попередніх хвиль пандемії траплялося, що в лікарні були зайняті усі реанімаційні ліжка. Нині ж порівняно великій кількості пацієнтів взагалі призначається лікування на дому.

    Раніше повідомлялося, що Івано-Франківщина зафіксувала антирекорд захворюваності на коронавірус.

    Міністерство охорони здоров'я України назвало симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон». Найчастіші з них – нежить та головний біль.

    Згідно з висновками Всесвітньої організації охорони здоров'я, новий штам Covid-19 є особливо небезпечним для невакцинованих людей.

    Читайте також інтерв'ю: Івано-Франківщина – епіцентр «Омікрона». Інтерв'ю з директором «ковідної» лікарні
    Теги: лікар Івано-Франківщина вірус коронавірус
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    Нова хвиля пандемії. З якими симптомами шпиталізують хворих на Прикарпатті