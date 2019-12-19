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    Здоров'я

    Вчені з’ясували чому з’являється мігрень

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    На мігрень страждає у світі близько 15% населення - Вчені з’ясували чому з’являється мігрень
    На мігрень страждає у світі близько 15% населення

    Найчастіше мігрень з'являється після фрагментованого сну, причому на день пізніше

    Вчені з Брігамської жіночої клініки та Медичного центру діаконесси Бет Ісраель під час дослідження з'ясували, що, в основному, мігрень з'являється після фрагментованого сну, причому на день пізніше, пише Neurology.

    Фрагментований, або переривчастий, сон - стан, коли людина тривалий час, лежачи в ліжку, намагається заснути, а потім занурюється в поверхневий сон, в ході якого постійно прокидається.

    В експерименті взяли участь 98 осіб, які скаржилися на головний біль. Учасники протягом шести тижнів заповнювали спеціальний щоденник, в якому докладно писали про сон, мігрені і шкідливі звички.

    Також кожному «піддослідному» був виданий спеціальний гаджет на руку, що вимірює точний час сну і неспання.

    У результаті, дослідники з'ясували, що головні болі з'являлися в учасників експерименту тільки через день після переривчастого сну і після декількох годин неспання в ліжку в надії заснути.

    Відзначається, що на мігрень страждає у світі близько 15% населення.

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