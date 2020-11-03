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    Здоров'я

    Інфекціоніст: в Україні катастрофічна ситуація зі щепленням від грипу

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    Медиків, які займаються лікуванням людей із коронавірусною хворобою, досі не щеплюють від грипу - Інфекціоніст: в Україні катастрофічна ситуація зі щепленням від грипу
    Медиків, які займаються лікуванням людей із коронавірусною хворобою, досі не щеплюють від грипу

    Мікс інфекцій Cоvid-19 з грипом дають гірші ускладнення, ніж один коронавірус чи один грип, зазначив лікар-епідеміолог

    На порозі сезонної епідемії грипу медперсонал, який займається лікуванням людей із коронавірусною хворобою, досі не щеплюють за рахунок держави.

    Про це у коментарі «Главкому» розказав кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

    «Мікс інфекцій Cоvid–19 з грипом дають гірші ускладнення, ніж один коронавірус чи один грип», – підкреслив він.

    За словами епідеміолога, традиційно грип почитає циркулювати в листопаді.

    «Влада лише обіцяє закупівлю вакцин для медиків. Насправді ж ніхто нічого не купує, а на сьогодні лікарняні заклади навіть власним коштом не можуть придбати вакцини. «Джисі флу» (корейська вакцина від трьох штамів грипу), який нещодавно поставили в Україну, вже весь використали. Так само, як і «Ваксігрип», який постачаюють маленькими партіями», – поскаржився він.

    Експерт також наголосив, що у минулому році вакцини від грипу поступили на ринок на початку жовтня, натомість цього річ станом на кінець жовтня-початок листопада навіть власним коштом у приватних клініках щепитися дуже проблематично.

    Читайте також: Спалах коронавірусу: інфекціоністи розповіли, які щеплення необхідно зробити вже сьогодні

    здоров'я грип щеплення інфекція коронавірус Андрій Александрін
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