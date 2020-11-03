Інфекціоніст: в Україні катастрофічна ситуація зі щепленням від грипу

Медиків, які займаються лікуванням людей із коронавірусною хворобою, досі не щеплюють від грипу

Мікс інфекцій Cоvid-19 з грипом дають гірші ускладнення, ніж один коронавірус чи один грип, зазначив лікар-епідеміолог

На порозі сезонної епідемії грипу медперсонал, який займається лікуванням людей із коронавірусною хворобою, досі не щеплюють за рахунок держави.

Про це у коментарі «Главкому» розказав кандидат медичних наук, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю лікар-епідеміолог Андрій Александрін.

«Мікс інфекцій Cоvid–19 з грипом дають гірші ускладнення, ніж один коронавірус чи один грип», – підкреслив він.

За словами епідеміолога, традиційно грип почитає циркулювати в листопаді.

«Влада лише обіцяє закупівлю вакцин для медиків. Насправді ж ніхто нічого не купує, а на сьогодні лікарняні заклади навіть власним коштом не можуть придбати вакцини. «Джисі флу» (корейська вакцина від трьох штамів грипу), який нещодавно поставили в Україну, вже весь використали. Так само, як і «Ваксігрип», який постачаюють маленькими партіями», – поскаржився він.

Експерт також наголосив, що у минулому році вакцини від грипу поступили на ринок на початку жовтня, натомість цього річ станом на кінець жовтня-початок листопада навіть власним коштом у приватних клініках щепитися дуже проблематично.

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