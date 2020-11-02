В Ужгороді Covid-ліжка заповнені на 100%

Мерія Ужгорода не виконала розпорядження обласної влади розширити кількість ліжок для хворих на коронавірус до 50% від усього наявного обсягу

Мерія Ужгорода не виконала розпорядження обласної влади розширити кількість ліжок для хворих на коронавірус до 50% від усього наявного обсягу

У ситуації, що склалася, винна мерія Ужгорода, що не виконує рішень обласної влади, стверджують у Закарпатській облдержадміністрації

Лікарні Ужгорода, призначені для лікування пацієнтів з Covid-19, заповнені на 100%. Про це в понеділок, 2 листопада, повідомила Закарпатська обласна державна адміністрація.

На думку ОДА, в ситуації, що склалася, винна мерія Ужгорода, що не виконує рішень обласної влади. Зокрема, 21 жовтня облдержадміністрація зобов'язала мерію розширити кількість ліжок для хворих на коронавірус до 30% від усього наявного обсягу, а 30 жовтня – до 50%.

Зазначені рішення на сьогодні не виконано і саботують, підкреслили в облдержадміністрації.

В результаті, в суботу житель Ужгорода помер під час транспортування до Виноградівської районної лікарні через невиділення додаткових ліжок в Ужгороді.

Закарпатська облдержадміністрація офіційно звернулася в прокуратуру області з вимогою провести розслідування в частині визначення відповідальних за смерть жителя Ужгорода.

Нагадаємо, що влада Ужгорода просить МОЗ послабити карантин у місті.

До слова, «Укрзалізниця» припиняє продаж квитків із Ужгорода та ще низки станцій (перелік).

Також, Укрзалізниця знизить ціни на квитки першого класу Інтерсіті+.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» не планує підвищувати тарифи на пасажирські перевезення до кінця першого кварталу 2021 року.

Крім того, глава Закарпатської ОДА наполягає на посиленні карантину в Ужгороді.

Раніше повідомлялося, що у лікарнях Ужгорода «коронавірусні» ліжка заповнені на 90%.