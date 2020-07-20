Пісні каші, водянистий суп: як годують у лікарнях пацієнтів з Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Covid-19 показав, що більшість лікарень не готова забезпечувати пацієнтів повноцінним харчуванням - експерт

Колишні пацієнти з різних регіонів скаржилися на відсутність у лікарняному меню м'яса, овочів та фруктів

Українці з різних регіонів розповіли, як їх годували у лікарнях під час лікування коронавірусу. Про це пише «Експрес».

Вікторія, яка проходила курс лікування у Київській міській клінічній лікарні №4, розповіла з чого складалося її меню.

«Я лікувалась від коронавірусу в Київській міській клінічній лікарні №4 приблизно два тижні. На сніданок приносили кашу, яйце, шматок хліба. Каша бувала зовсім без смаку, я справді не могла розібрати яка. Більше схожа на борошно з водою... Одного дня на обід дали макарони з картоплею. Про яке збалансоване харчування може йтися? Моя сім’я була на карантині, привезти щось свіже й корисне нема кому. Лише за кілька діб знайшли спосіб передати мені поїсти. Поскладала у холодильник. За кілька днів на місці, де він стояв, приладнали умивальник для лікарів. А холодильник просто вимкнули», - розповіла 30-річна пацієнтка.

[

Ростислав, який лікувався в інфекційному відділенні Вінницької міської клінічної лікарні №1, стверджує, що його меню також в основному складалося з каш, але були й супи.

«Здебільшого в меню були супи з макаронами або гречкою, а також каші. Я міг їсти тільки рідке зі супів. Шматок м’яса був для мене мрією. За два тижні раз подали котлету і шматок курятини. Зі салатів - буряк тертий. Більше овочів не давали, як і фруктів. Навіть хліб був уже не дуже свіжий. Їжу спочатку подавали у звичайному лікарняному посуді, а коли отримав результати з COVID-19 - в одноразовому. Залишали у невеличкій кімнаті перед палатою», - розповів чоловік.

Найбільш довгоочікуваним днем протягом тижня для Ростислава був понеділок – саме тоді з місцевого суші-бару привозили борщ і різні гарніри з м'ясом для медперсоналу та пацієнтів.

Ольга, жителька Рівного , розповіла, що у міській лікарні, де вона лежала, ситуація ще гірша – м'ясо хворим взагалі не дають.

«На початку квітня меню в інфекційному відділенні Рівному було більш менш, давали навіть курятину. Зараз же - ячмінна каша, зварена на воді без масла, нічим не присмачена. Супи з картоплі й моркви, хліб. Таку їжу дають і пацієнтам, і медикам. Немає ні м'яса, ні фруктів, ні овочів...», - каже Ольга.

Для справедливості зазначимо, що така критична ситуація - не скрізь.

Андрій, житель Львівської області стверджує, що в обласній інфекційній лікарні його годували супами, кашами, були котлети, риба, буряк, капуста «Давали печиво, яблука. Але спосіб доставки їжі не продумали. Залишали страви на візку посеред коридору. Пацієнти виходили з палати й брали тарілки. Зовсім уникнути контактів з іншими було неможливо», - говорить колишній пацієнт.

Засновниця громадської спілки «Академія харчування пацієнтів» Тетяна Коваль прокоментувала ситуацію з харчуванням у лікарнях України.

«Наразі в деяких областях пацієнта харчують на суму від 6 до 15 гривень на день. Скарги такі ж, як і до пандемії: малі порції, бідне меню... Але якщо раніше більшість пацієнтів мала змогу вийти та купити собі щось бодай у буфеті, то тепер це неможливо - адже пацієнти з коронавірусом повинні бути ізольовані», - говорить експерт.

Коваль наголосила, що для одужання дуже важливо збалансоване і повноцінне харчування. «Covid-19 показав, що більшість лікарень не готова забезпечувати пацієнтів повноцінним харчуванням», - підкреслила експерт.

Коронавірус в Україні

Всього 59493

Одужали 31439

Хворіють 26556

Померли 1498

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 20 липня зафіксовано майже 59,5 тисячі випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За добу виявили 651 нового хворого.