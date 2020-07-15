Попри рекомендації МОЗ. На Закарпатті послабили карантин



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кафе та ресторани на Закарпатті зможуть приймати відвідувачів у приміщенні

В області дозволили відкрити приміщення кафе і ресторанів для відвідувачів, а також продовжили роботу до 23:00

У Закарпатській області послабили карантин через стабілізацію ситуації з коронавірусом

Про це у відеозверненні заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

Він зазначив, що в області дозволили відкрити приміщення кафе і ресторанів для відвідувачів, а також продовжили роботу до 23:00.

«Знімаються деякі обмеження... можна вже і в середині працювати закладам харчування. Ну, звичайно, таке гаряче і наболіле питання, що стосується обмеження до 22:00. Ми зняли обмеження і підняли на годину, тепер можна працювати до 23:00», - сказав Петров.

При цьому дитячі садки, SPA-зони і басейни залишаться закритими, а в Тячівському районі закриють продуктові ринки. Також залишаються обмеження щодо руху громадського автотранспорту по вихідних і святах. Міжобласні автобуси не будуть їздити і у будні дні.

Водночас, за критеріями, встановленими МОЗ, Закарпаття не може пом’якшити карантин.

Напередодні на Закарпатті до прийому хворих на Covid-19 залучили ще чотири лікарні.

Також повідомлялося, що кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української літератури Ужгородського національного університету Марія Козак померла 13 липня від коронавірусу.

До слова, сьогодні Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №392, якими змінив критерії визначення країн «червоної зони», зокрема було змінено показник кількісті активних хворих на 100 тисяч населення з 40 до 55.

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