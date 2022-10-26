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Які медпослуги можуть отримати постраждалі від війни безкоштовно: роз’яснення НСЗУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Які медпослуги можуть отримати постраждалі від війни безкоштовно: роз’яснення НСЗУ
фото ілюстративне

Пацієнт безоплатно може отримати медичну допомогу при доставленні бригадою екстреної медичної допомоги чи самозверненні у невідкладному стані

Українцям, які отримали ушкодження внаслідок військових дій, гарантується безоплатне лікування. З початку повномасштабної війни 7730 пацієнтів з ушкодженнями через обстріли, вибухи чи ураженням уламками отримали медичну допомогу. Про це повідомляє Національна служба здоров’я України.

Пацієнт безоплатно може отримати медичну допомогу при доставленні бригадою екстреної медичної допомоги, самозверненні у невідкладному стані, переведенні з іншого медзакладу чи направлення лікуючого лікаря в медзаклад, який має договір з НСЗУ. Дізнатись контакти найближчого закладу можна за номером 16-77.

Які медичні послуги безоплатні при ушкодженні внаслідок військових дій?

  • Всі необхідні супутні аналізи та дослідження. Зокрема, лабораторні обстеження, такі як загальноклінічний аналіз крові та сечі, бактеріологічні, цитологічні дослідження; інструментальні дослідження (ЕКГ, УЗД, КТ, МРТ, рентген та інші) тощо.
  • Якщо пацієнту необхідна операція – вона теж проводиться безоплатно, включно з анестезією.
  • На всіх етапах надання допомоги пацієнт забезпечується ліками з Нацпереліку основних лікарських засобів безоплатно. Перевірити наявність ліків у конкретному закладі можна на сайті eliky.in.ua.
  • Післяопераційний догляд та допомога, якої потребує пацієнт - також включені в безоплатну послугу. Зокрема, це цілодобовий лікарський та медсестринський догляд, післяопераційний моніторинг та медикаментозна терапія, консультації лікарів різних спеціальностей, реабілітація у гострому періоді, якщо до неї немає протипоказань.
  • У разі проведення хірургічних операцій у стаціонарі в перелік безоплатних послуг включене харчування.

Відомо, що найбільше пацієнтів з ушкодженнями через військові отримали медичну допомогу в медзакладах таких областей: Дніпропетровська – 3283; Запорізька – 923; Черкаська – 837; Харківська – 543; Донецька – 320.

Всі необхідні медичні послуги при ушкодженнях внаслідок військових дій передбачені пакетами: «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій», «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах», «Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня». 

Раніше повідомлялося, що в Україні ветерани війни та члени їхніх родин мають право на безоплатну психологічну реабілітацію. Щоб отримати психологічну реабілітацію, потрібно або мати направлення сімейного лікаря, терапевта чи лікуючого лікаря, або самостійно звернутися до надавача послуг з психологічної реабілітації.

Теги: аналізи послуги реабілітація війна здоров'я

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