Кліщі атакують: в Україні збільшується кількість потерпілих від хвороби Лайма



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Щорічно із укусами кліщів до закладів охорони здоров’я звертаються в середньому близько 20 тисяч людей

За 7 місяців 2018 року в Україні зареєстровано 2 403 випадки хвороби Лайма або бореліозу.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

«Усі випадки пов’язані з присмоктуванням кліщів, інкубаційний період складає від 3 днів до року. Також з січня по липень 2018 року був зафіксований 1 випадок кліщового вірусного енцефаліту. Щорічно із укусами кліщів до закладів охорони здоров’я звертаються в середньому близько 20 тисяч людей. Не всі кліщі переносять збудників небезпечних хвороб, однак, їх укуси можуть загрожувати людині такими хворобами, як іксодовий кліщовий бореліоз (хвороба Лайма), хвороба Міямото, кліщовий вірусний енцефаліт і ще близько 150 найменувань», - наголосили у відомстві.

Лікарі попереджають, якщо виявили на тілі укус кліща, одразу зверніться до лікаря.

«У травмпункті вам допоможуть витягти кліща та проконсультують щодо подальших дій. Якщо поблизу лікаря немає, видаліть кліща самостійно. Для цього можна використовувати спеціальній пристрій для видалення кліщів, що продається у ветеринарних аптеках. Необхідно підсунути його під кліща якомога ближче до шкіри і, розхитуючи з боку в бік, праворуч-ліворуч, викрутити кліща. Якщо нема пристрою, зробіть це пальцями, обгорнутими марлевою серветкою або пінцетом чи петлею з нитки. Витягайте кліща повільно, розхитуючи з боку в бік або викручуючи. Важливо видалити кліща разом із хоботком. Якщо ж він відірвався, видаліть його стерильною голкою. Після видалення кліща ранку потрібно змастити антисептиком, а руки вимити з милом», - рекомендують лікарі.

Також фахівці радять впродовж трьох тижнів спостерігати за станом здоров’я: щоденно вимірювати температуру тіла, а в разі її підвищення чи появи почервоніння на шкірі негайно звернутися до лікарні.