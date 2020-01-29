Відома американська компанія закрила більшу частину своїх кав’ярень у Китаї через коронавірус



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У всій країні Starbucks нараховує більше чотирьох тисяч закладів

У Китаї компанія Starbucks має другий за величиною ринок після США

Компанія Starbucks тимчасово закрила понад дві тисячі кав'ярень в Китаї через коронавірус. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що у всій країні Starbucks нараховує більше чотирьох тисяч закладів. У Китаї компанія має другий за величиною ринок після США.

У Starbucks заявили, що не можуть «розумно» оцінити збитки компанії, але припускають, що спалах коронавірусу «істотно вплине» на прибуток за результатами другого кварталу і фінансового року.

Раніше 25 січня мережа кав'ярень Starbucks призупинила свою роботу в китайській провінції Хубей, де проживають майже 60 млн осіб, через загрозу поширення інфекції. Аналогічне рішення напередодні ухвалила мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's.

Як повідомлялося, на сьогодні, 29 січня, кількість хворих на китайський коронавірус перевищила 6 тисяч осіб. Щонайменше 132 людини загинули. За межами Китаю в 17 місцях зареєстровано понад 70 підтверджених випадків захворювання, у тому числі не менше п'яти у США.

Раніше повідомлялося, що ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений у зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

Також сьогодні, 29 січня, в ОАЕ підтвердили перші випадки зараження коронавірусом.

До слова, у Гонконгу через коронавірус закривають всі школи. Раніше випадки захворювання новим коронавірусом було підтверджено у Франції.

З 28 січня компанія Xiaomi закрила всі магазини в Китаї через коронавірус.

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