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    Лікар-інфекціоніст назвав несподіваний позитивний ефект від епідемії коронавірусу

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    Сергій Крамарев радить людям із груп ризику зробити щеплення від грипу - Лікар-інфекціоніст назвав несподіваний позитивний ефект від епідемії коронавірусу
    Сергій Крамарев радить людям із груп ризику зробити щеплення від грипу
    фото: kyivcity.gov.ua

    «Грипу стало менше»

    З початку пандемії завдяки посиленню санітарно-епідеміологічних заходів та особистої гігієни громадян в Україні суттєво знизилася захворюваність на грип, повідомив в інтерв’ю «Главкому» дитячий лікар-інфекціоніст Сергій Крамарев.

    «Однозначно, грипу минулого року було значно менше», – наголосив фахівець.

    Сергій Крамарев також порадив людям із груп ризику, враховуючи складну епідеміологічну картину у державі, зробити щеплення від грипу.

    «Розумієте, масово від грипу ніколи не вакцинували. Людям з групи ризику дуже раджу зробити щеплення від грипу, бо ніхто не знає, як протікатиме епідсезон цьогоріч. Тобто минулого року грип був, але все ж набагато менше, ніж зазвичай. Ці групи вже визначені – діти, люди старші 65 років, ті, що мають хронічні хвороби. Як буде в цьому році, ніхто не знає», – попередив лікар-інфекціоніст.

    До слова, за повідомленням МОЗ, у цьому сезоні в Україні будуть доступні три вакцини від грипу, одна з яких вже пройшла державний контроль якості, інші закінчать перевіряти на початку жовтня.

    Як заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, у 2021-2022 році в Україні очікується циркуляція штамів грипу B/Washington, H1N1 та H3N2.

    Також за повідомленням МОЗ, до початку епідемічного сезону захворювання на грип та ГРВІ українські аптеки планується забезпечити приблизно мільйоном доз вакцини проти грипу.

    Нагадаємо, з 23 вересня в усіх регіонах України почали діяти карантинні обмеження «жовтої» зони. Відповідно до «жовтого» рівня карантину заборонені масові заходи за участю понад однієї людини на 4 кв. метра площі території або з наповненістю залів більше двох третин місць у кожному окремому залі; у закладі громадського харчування дозволяється не більше чотирьох осіб за столиком, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра; кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі; спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть при обмеженні кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

    Водночас уряд дозволив працювати дитячим садочкам та школам за будь-якого рівня епіднебезпеки.

    Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти та чиновників.

    Крім того, МОЗ вже направив у регіони інноваційні ліки прямої дії на коронавірус, які в Україну доставили з США.

    Читайте також інтерв’ю: Як штам «Дельта» вражає дітей. Інтерв’ю з лікарем-інфекціоністом Сергієм Крамаревим
    Теги: грип хвороби щеплення коронавірус Сергій Крамарев
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    Лікар-інфекціоніст назвав несподіваний позитивний ефект від епідемії коронавірусу