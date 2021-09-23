Коли завершиться пандемія? Гендиректор Moderna зробив обнадійливий прогноз

Людство у 2022 році може повернутися до життя без масок

Бансел вірить, що вже через рік життя у світі повернеться до «нормального»

Генеральний директор компанії Moderna, яка виробляє дуже ефективну вакцину проти Covid-19, Стефан Бансел заявив, що пандемія закінчиться у 2022 році. Основою для даного прогнозу стало збільшення виробничих потужностей вакцин проти коронавірусу у світі, повідомляє видання Economic Times.

«Якщо подивитися на розширення виробничих потужностей за останні шість місяців, до середини наступного року має бути достатньо доз, щоб усі на Землі могли бути щепленими», – заявив Бансел.

Як наслідок, на його думку, вже через рік життя у світі повернеться до звичного ритму, адже навіть ті люди, які відмовляються вакцинуватися, до того часу обов'язково перехворіють на Covid-19 та отримають природній імунітет.

«Ви можете вакцинуватися та прожити спокійну зиму. Або ви цього не робите та ризикуєте захворіти і, можливо, навіть опинитися в лікарні», – наголосив Бансел.

Зазначимо, що Covid-вакцина компанії Moderna є найбільш ефективною серед інших вакцин у запобіганні госпіталізації.

Раніше стало відомо, що через кілька місяців після перенесення Covid-19 у людей, що одужали, можуть з’являтися такі аномальні наслідки хвороби, як непереносимість алкоголю, суїцидальні думки чи, наприклад, старіння нирок.

Раніше ізраїльські вчені заявили, що третя доза вакцини підвищує захист від коронавірусу в 10 разів.

Тим часом в Україні темпи вакцинації зростають: вчора зроблено майже 145 тисяч covid-щеплень.

Додамо, що напередодні глава МОЗ оголосив про введення обов'язкової вакцинації.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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