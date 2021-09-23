В Україні цього року будуть доступні три вакцини проти грипу

Всього в цьому сезоні в Україну завезуть 1,25 млн доз вакцин від грипу

У МОЗ нагадали, що вакцинація – це єдиний спосіб захиститися від ускладнень грипу

У цьому сезоні в Україні будуть доступні три вакцини від грипу, одна з яких вже пройшла державний контроль якості, інші закінчать перевіряти на початку жовтня. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

У відомстві зазначили, що контроль якості вже пройшла чотирьохвалентна інактивована вакцина від грипу південнокорейського виробника. Препарату видано позитивний висновок про відповідність вимогам державним та міжнародним стандартам на 60 600 доз вакцини.

У Державній службі з лікарських засобів і контролю за наркотиками (Держлікслужба) уточнили, що в Україну планується завести близько 200 тисяч доз вакцини GC Flu південнокорейського виробництва.

«Ще дві вакцини знаходяться на лабораторному контролі якості. Висновок щодо їхньої відповідності очікується 3 жовтня 2021 року», – додали в МОЗ.

За даними Держлікслужби, це вакцини французького та нідерландського виробників. Планується, що в Україну завезуть близько 85 тисяч доз препарату з Франції і близько 140 тисяч доз з Нідерландів.

Всього в цьому сезоні в Україну завезуть 1,25 млн доз вакцин від грипу. У МОЗ нагадали, що вакцинація – це єдиний спосіб захиститися від ускладнень грипу.

До слова, МОЗ прогнозує циркуляцію трьох штамів грипу в Україні.

Головний санлікар також заявляв, що цьогоріч до аптек планують доставити приблизно мільйон доз вакцин від грипу.

«Але остаточні кількості, дійсно, будуть регулюватися попитом», – додав головний санітарний лікар.

До слова, Moderna розробляє комбіновану вакцину від коронавірусу та грипу.