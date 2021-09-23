В Україні цього року будуть доступні три вакцини проти грипу
У МОЗ нагадали, що вакцинація – це єдиний спосіб захиститися від ускладнень грипу
У цьому сезоні в Україні будуть доступні три вакцини від грипу, одна з яких вже пройшла державний контроль якості, інші закінчать перевіряти на початку жовтня. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
У відомстві зазначили, що контроль якості вже пройшла чотирьохвалентна інактивована вакцина від грипу південнокорейського виробника. Препарату видано позитивний висновок про відповідність вимогам державним та міжнародним стандартам на 60 600 доз вакцини.
У Державній службі з лікарських засобів і контролю за наркотиками (Держлікслужба) уточнили, що в Україну планується завести близько 200 тисяч доз вакцини GC Flu південнокорейського виробництва.
«Ще дві вакцини знаходяться на лабораторному контролі якості. Висновок щодо їхньої відповідності очікується 3 жовтня 2021 року», – додали в МОЗ.
За даними Держлікслужби, це вакцини французького та нідерландського виробників. Планується, що в Україну завезуть близько 85 тисяч доз препарату з Франції і близько 140 тисяч доз з Нідерландів.
Всього в цьому сезоні в Україну завезуть 1,25 млн доз вакцин від грипу. У МОЗ нагадали, що вакцинація – це єдиний спосіб захиститися від ускладнень грипу.
До слова, МОЗ прогнозує циркуляцію трьох штамів грипу в Україні.
Головний санлікар також заявляв, що цьогоріч до аптек планують доставити приблизно мільйон доз вакцин від грипу.
«Але остаточні кількості, дійсно, будуть регулюватися попитом», – додав головний санітарний лікар.
До слова, Moderna розробляє комбіновану вакцину від коронавірусу та грипу.