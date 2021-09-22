Глава МОЗ оголосив про введення обов'язкової вакцинації

Віктор Ляшко заявив, що визначення переліку працівників, які мають пройти обов'язкову вакцинацію, відноситься до повноважень МОЗ

Міністр підкреслив, що обов'язкова вакцинація цілком законна

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти та чиновників. Про це глава МОЗ сказав на засіданні уряду в середу, 22 вересня.

«За результатами урядової наради пропонуємо започаткувати впровадження обов'язкової профілактичних щеплень проти гострої респіраторної хвороби Covid-19. Зокрема, для працівників закладів освіти, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та їх структурних підрозділів, місцевих державних адміністрацій», – сказав Ляшко.

Міністр підкреслив, що обов'язкова вакцинація цілком законна. Зокрема, це передбачено статтею 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб.

Ляшко також підкреслив, що Європейський суд з прав людини підтвердив законність обов'язкової вакцинації і її відповідність конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Він зазначив, що визначення переліку працівників, які мають пройти обов'язкову вакцинацію, відноситься до повноважень МОЗ.

«Прошу підтримати відповідне протокольне доручення, що дозволить реалізувати цю функцію та зробити ще один, ефективний крок у подоланні коронавірусної хвороби», – додав Ляшко.

До слова, вакциновані українці отримають знижки на таксі. Нагадаємо, від Covid-19 в Україні повністю вакциновано понад 5 мільйонів людей.

До слова, влада Івано-Франківська заохочує до вакцинації цікавими подарунками.

Також, мер Івано-Франківська пообіцяв преміювати навчальний заклад, який першим вакцинує 100% працівників.

Як раніше повідомлялося, у Вінниці місцева влада вирішила заохочувати містян до вакцинації від коронавірусу цінними призами. Участь у розіграші призів зможуть взяти всі, хто від початку вересня зареєструється і отримає щеплення у пунктах вакцинації.