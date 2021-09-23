Глава МОЗ пояснив, коли та за яких умов українцям очікувати закінчення карантину

Карантин може закінчитися наступного року

Адаптивний карантин в Україні може закінчитися навесні 2022 року, проте, якщо більшість українців вакцинуються. Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході V Міжнародного форуму «Креативна Україна 2021», пише «РБК-Україна».

«Вакцинуємо до Нового року – на весну зможемо спокійно жити без карантину», – відповів міністр на запитання, коли може закінчитися карантин в Україні.

Він зазначив, що навіть вакциновані поки повинні носити маски, оскільки багато людей невакциновані, а людина, яка отримала щеплення, може переносити збудника.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

Як відомо, 23 вересня Україна переходить у «жовту» зону карантину. У МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти та чиновників.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Ігор Ляшко, у регіони вже направлені інноваційні ліки прямої дії на коронавірус, які в Україну доставили з США.