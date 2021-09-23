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    Глава МОЗ пояснив, коли та за яких умов українцям очікувати закінчення карантину

    •  glavcom.ua
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    Очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко - Глава МОЗ пояснив, коли та за яких умов українцям очікувати закінчення карантину
    Очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко
    фото: glavcom.ua

    Карантин може закінчитися наступного року

    Адаптивний карантин в Україні може закінчитися навесні 2022 року, проте, якщо більшість українців вакцинуються. Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко в ході V Міжнародного форуму «Креативна Україна 2021», пише «РБК-Україна».

    «Вакцинуємо до Нового року – на весну зможемо спокійно жити без карантину», – відповів міністр на запитання, коли може закінчитися карантин в Україні.

    Він зазначив, що навіть вакциновані поки повинні носити маски, оскільки багато людей невакциновані, а людина, яка отримала щеплення, може переносити збудника.

    Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як українцям уникнути локдауну.

    Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

    Як відомо, 23 вересня Україна переходить у «жовту» зону карантину. У МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

    Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації проти коронавірусної хвороби для працівників освіти та чиновників.

    Як повідомив міністр охорони здоров'я Ігор Ляшко, у регіони вже направлені інноваційні ліки прямої дії на коронавірус, які в Україну доставили з США.

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    Теги: Україна карантин щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    Глава МОЗ пояснив, коли та за яких умов українцям очікувати закінчення карантину