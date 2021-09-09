Аптеки отримають 1 млн доз вакцини проти грипу

В аптеки доставлять майже 1 мільйон доз вакцини проти грипу

Аптечна мережа України буде забезпечена вакцинами від грипу

До початку епідемічного сезону захворювання на грип та ГРВІ українські аптеки планується забезпечити, приблизно, мільйоном доз вакцини проти грипу. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Починаючи з червня, ми почали працювати з виробниками вакцини і фармацевтичним сектором, щоб алоціювати для України більшу кількість вакцини (проти грипу, – ред.)... в аптечну мережу, ми знаємо, вакцини буде поставлено в країну трохи більше, ніж торік, близько одного мільйона», – розповів він.

Головний санлікар додав, що українські фармвиробники ведуть переговори про локалізацію виробництва вакцини проти грипу на території України.

«Це трьох– або чотирьохвалентна вакцина, яка буде в монодозних шприцах, і ми сподіваємося, що така вакцина зможе бути представлена на українському ринку», – зазначив Кузін.

Він додав, що отримати препарат вдасться тільки з першого кварталу 2022 року.

До слова, МОЗ працює над новими правилами карантину в Україні, які включатимуть привілеї для вакцинованих.

Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

Як вже відомо, Україна 13 вересня стане «жовтою». Оприлюднено повний список заборон.