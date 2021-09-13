МОЗ прогнозує циркуляцію трьох штамів грипу в Україні
Головний санлікар України вважає, що новий епідемічний сезон грипу не відрізнятиметься появою нових штамів
Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у 2021-2022 році в Україні очікується циркуляція штамів грипу B/Washington, H1N1 та H3N2. Про це інформує пресслужба МОЗ.
За словами Кузіна, новий епідемічний сезон грипу не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо більш важкого перебігу хвороби порівняно з минулим роком.
Він відмітив, що МОЗ проводить перемовини з представниками фармацевтичного сектору, щоб виділити для України більшу кількість вакцин від грипу. Також в рамках гуманітарний допомоги Україна може отримати 30 тисяч вакцин для щеплення лікарів.
«Ми розраховуємо, що медичних працівників, (принаймні тих, які працюють у «ковідних» лікарнях), ми зможемо вакцинувати від грипу безкоштовно за рахунок гуманітарної допомоги», – заявив Кузін.
Він додав, що цьогоріч до аптек планують доставити приблизно мільйон доз вакцин від грипу.
«Але остаточні кількості, дійсно, будуть регулюватися попитом», – додав головний санітарний лікар.
До слова, Moderna розробляє комбіновану вакцину від коронавірусу та грипу.
Зазначимо, МОЗ працює над новими правилами карантину в Україні, які включатимуть привілеї для вакцинованих.
Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.