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    МОЗ прогнозує циркуляцію трьох штамів грипу в Україні

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    МОЗ проводить перемовини з представниками фармацевтичного сектору, щоб виділити для України більшу кількість вакцин від грипу - МОЗ прогнозує циркуляцію трьох штамів грипу в Україні
    МОЗ проводить перемовини з представниками фармацевтичного сектору, щоб виділити для України більшу кількість вакцин від грипу
    фото з відкритих джерел

    Головний санлікар України вважає, що новий епідемічний сезон грипу не відрізнятиметься появою нових штамів

    Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що у 2021-2022 році в Україні очікується циркуляція штамів грипу B/Washington, H1N1 та H3N2. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    За словами Кузіна, новий епідемічний сезон грипу не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами щодо більш важкого перебігу хвороби порівняно з минулим роком.

    Він відмітив, що МОЗ проводить перемовини з представниками фармацевтичного сектору, щоб виділити для України більшу кількість вакцин від грипу. Також в рамках гуманітарний допомоги Україна може отримати 30 тисяч вакцин для щеплення лікарів.

    «Ми розраховуємо, що медичних працівників, (принаймні тих, які працюють у «ковідних» лікарнях), ми зможемо вакцинувати від грипу безкоштовно за рахунок гуманітарної допомоги», – заявив Кузін.

    Він додав, що цьогоріч до аптек планують доставити приблизно мільйон доз вакцин від грипу.

    «Але остаточні кількості, дійсно, будуть регулюватися попитом», – додав головний санітарний лікар.

    До слова, Moderna розробляє комбіновану вакцину від коронавірусу та грипу.

    Зазначимо, МОЗ працює над новими правилами карантину в Україні, які включатимуть привілеї для вакцинованих.

    Глава уряду Денис Шмигаль пояснив, навіщо Україна посилює карантин. Це відбудеться для уникнення жорстких локдаунів або «червоних» зон в країні цієї осені.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я лікар Україна грип хвороби щеплення вакцинація Ігор Кузін
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    МОЗ прогнозує циркуляцію трьох штамів грипу в Україні