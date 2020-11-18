Лікар не має призначати антибіотики профілактично. Ізраїльський реаніматолог дав пораду українцям, у яких Covid-19

«Не соромтеся ставити питання лікарю, просто треба культурно це робити»

Експерт в галузі доказової медицини, лікар-реаніматолог з Ізраїлю Борис Бриль розповів про небезпеку лікування коронавірусу антибіотиків та порадами.

В інтерв’ю «Главкому» медик пояснив, як зрозуміти, що людину лікують не за протоколом.

«На жаль, лікуватися за порадами – це не дуже добре, точніше, навіть зовсім недобре. Справа в тому, що в країнах пострадянського простору мало людей знають правильний протокол лікування. Особливо поліклінічні лікарі: вони до цих пір дають арбідоли або ще якісь противірусні препарати неясного характеру і взагалі бездоказові, тому що не пройшли випробування. Тому варто було б задуматися, до кого звертаєшся, людина не повинна впадати в паніку, а якщо їй щось призначили, потрібно перевірити інформацію», – зазначив Бриль.

Крім того, лікар наголосив, що зараз всюди в світі є доступ до міжнародних протоколів лікування.

«Лікаря треба запитати, на підставі якого протоколу він призначив препарат. Якщо ми говоримо про Covid-19, там є кілька речей, які потрібно знати: лікар не повинен призначати антибіотики профілактично – їх ніхто не призначає (не призначають в країнах ЄС, США, Ізраїлі та ін. – «Главком»). Якщо люди будуть це знати, то завжди треба питати лікаря: на якій підставі ви даєте антибіотики? І якщо почуєте у відповідь «у вас пневмонія», тоді треба завжди запитувати: яка пневмонія – вірусна чи бактеріальна? (Антибіотики призначають тільки для лікування бактеріальної пневмонії, а вірусну пневмонію вони не лікують – «Главком»)», – зазначив медик.

Також, Бриль пояснив, що лікарям треба ставити питання, але робити це правильно.

«Якщо вам скажуть, що бактеріальна, тоді запитаєте, «як можна дізнатися, що у мене не вірусна, а бактеріальна?». Якщо за результатами загального аналізу крові будуть в нормі лейкоцити і прокальцитонін (різко підвищується при важких бактеріальних інфекціях – «Главком»), то це не бактеріальна пневмонія. А якщо кров не взяли, то вам лікар може сказати, що чує хрипи. Але і на це існує певна відповідь: «А хрипи є і при вірусній пневмонії. І антибіотикотерапія не є терапією вірусної пневмонії». Уже всі стають розумні і знають, що в принципі при Covid-19 виникає не пневмонія, а ураження легень. І не всі ураження легень лікуються антибіотиками. Тому не соромтеся ставити питання лікарю, треба просто культурно це робити», – зазначив медичний експерт.

Нагадаємо, що український педіатр Євген Комаровський розповів, чому виникає пневмонія, як її лікувати, та пояснив, чому ні в якому разі не можна пити антибіотики з метою профілактики запалення легень.