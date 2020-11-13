Лікар розповів, що робити при втраті нюху під час Covid-19

У всіх пацієнтів нюх відновлюється максимум через півтора тижні

Втрата нюху під час захворювання на Covid-19 – один із найпоширеніших симптомів

Лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров розповів, що робити в разі, якщо у вас зник нюх при коронавірусі.

Про це повідомляється в Telegram-каналі МОЗ.

За словами лікаря, у всіх пацієнтів нюх відновлюється протягом декількох днів–півтора тижні, це залежить від тяжкості захворювання.

«Специфічно нічого не робити. У всіх пацієнтів відчуття нюху відновлюється протягом декількох днів–півтора тижні, терапія залежно від тяжкості захворювання. Тобто специфічно нічого робити не потрібно», – зазначив лікар.

До слова, психотерапевт дала поради людям, які панічно бояться захворіти на коронавірус.

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 11 787 людей. Це на 730 осіб більше, ніж у попередній день (11 057).