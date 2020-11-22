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    Здоров'я

    Лікарі назвали відмінності Covid-19 при різній тяжкості захворювання

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    Лікарі назвали відмінності Covid-19 при різній тяжкості захворювання - Лікарі назвали відмінності Covid-19 при різній тяжкості захворювання
    Лікарі назвали відмінності Covid-19 при різній тяжкості захворювання

    При легкій формі Covid-19 поліпшення настає через кілька днів після прояву перших ознак

    Медики описали відмінності Covid-19 при різних формах важкості захворювання.

    Про це пише «Парламентська газета».

    Легка форма

    Так, при легкій формі Covid-19 поліпшення настає через кілька днів після прояву перших ознак. Це пов'язано з активізацією імунної системи, яка починає боротися з патогеном.

    При цьому загальний стан хворого поліпшується на 5-6-й день, але підвищена температура і відсутність нюху можуть зберігатися ще деякий час.

    Повне одужання настає на 10-14-й день.

    Середня форма

    При середній тяжкості захворювання замість поліпшення у хворого може розвинутися задишка, з'явитися здавленість в грудях і сильна слабкість, також в цей період сильно підвищується температура.

    Саме в цей період, відзначає видання, слід звернутися до лікаря, так як ці ознаки можуть говорити про пневмонію. При вчасно розпочатому лікуванні поліпшення настає на 12-14-й день, а для повного одужання може знадобитися до місяця.

    Важка форма

    Важка форма захворювання відрізняється розвитком у хворого такого ускладнення, як гострий респіраторний дистрес-синдром - дихальна недостатність, що супроводжується розвитком набряку легенів.

    Це ускладнення також здатне торкнутися інших органів. В цьому випадку необхідно підключення пацієнта до ШВЛ, а до одужання може пройти до двох місяців.

    Нагадаємо, лікар Комаровський назвав найкращий спосіб профілактики Covid-19.

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    Теги: здоров'я лікар коронавірус
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