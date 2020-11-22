Лікарі назвали відмінності Covid-19 при різній тяжкості захворювання
При легкій формі Covid-19 поліпшення настає через кілька днів після прояву перших ознак
Медики описали відмінності Covid-19 при різних формах важкості захворювання.
Про це пише «Парламентська газета».
Легка форма
Так, при легкій формі Covid-19 поліпшення настає через кілька днів після прояву перших ознак. Це пов'язано з активізацією імунної системи, яка починає боротися з патогеном.
При цьому загальний стан хворого поліпшується на 5-6-й день, але підвищена температура і відсутність нюху можуть зберігатися ще деякий час.
Повне одужання настає на 10-14-й день.
Середня форма
При середній тяжкості захворювання замість поліпшення у хворого може розвинутися задишка, з'явитися здавленість в грудях і сильна слабкість, також в цей період сильно підвищується температура.
Саме в цей період, відзначає видання, слід звернутися до лікаря, так як ці ознаки можуть говорити про пневмонію. При вчасно розпочатому лікуванні поліпшення настає на 12-14-й день, а для повного одужання може знадобитися до місяця.
Важка форма
Важка форма захворювання відрізняється розвитком у хворого такого ускладнення, як гострий респіраторний дистрес-синдром - дихальна недостатність, що супроводжується розвитком набряку легенів.
Це ускладнення також здатне торкнутися інших органів. В цьому випадку необхідно підключення пацієнта до ШВЛ, а до одужання може пройти до двох місяців.
Нагадаємо, лікар Комаровський назвав найкращий спосіб профілактики Covid-19.
Раніше відомий телеведучий і лікар Євген Комаровський розповів, що виготовлення дезинфікуючого засобу власними руками вимагає компонентів, які легко дістати.