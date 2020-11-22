Moderna оцінила вартість однієї дози своєї вакцини від коронавірусу

Кінцева вартість буде залежати від розміру партії, яка буде необхідна замовнику

Ціна однієї дози вакцини від коронавирусной інфекції виробництва американської фармкомпанії Moderna буде коливатися від $25 до $37.

Про це заявив глава компанії Стефан Бансель в інтерв'ю Die Welt.

За його словами, кінцева вартість буде залежати від розміру партії, яка буде необхідна замовнику.

«Це справедлива ціна, враховуючи вартість лікування важкохворого на Covid-19 для системи охорони здоров’я. Ми не зацікавлені в максимальному прибутку», — пояснив Бансель.

Керівник Moderna зазначив, що зараз компанія веде переговори з Єврокомісією про постачання препарату до Європи.

«Ми хочемо постачати Європу і ведемо конструктивні переговори», — сказав Бансель.

Він підкреслив, що до підписання договору на поставку вакцини залишилося кілька днів. За його словами, одним із ключових моментів переговорів є плата за резервування вакцини.

До кінця року компанія має намір виробити 20 млн доз, частина від цього обсягу буде доступна в Європі.

Нагадаємо, що Pfizer і BioNTech подали запит на прискорену реєстрацію вакцини від Covid-19.

Зазначимо, американська корпорація назвала вартість своєї вакцини від коронавірусу.

До слова, вакцина Pfizer назвала приблизну вартість для ЄС.

Також, AstraZeneca на фінальній стадії розробки ліків проти коронавірусу.

Крім того, США допоможуть Україні придбати вакцину від Covid-19.

Нагадаємо, Франція планує вакцинацію населення від Covid-19 у січні 2021.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли Україна отримає першу вакцину від коронавірусу.

До слова, 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.