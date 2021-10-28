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    Лікарка приголомшила результатами: недосипання удвічі підвищує ризик підхопити деякі хвороби

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    Лікарка Ребекка Роббінс стверджує, що через недосипання мозок накопичує токсини - Лікарка приголомшила результатами: недосипання удвічі підвищує ризик підхопити деякі хвороби
    Лікарка Ребекка Роббінс стверджує, що через недосипання мозок накопичує токсини
    Фото з відкритих джерел

    Дослідження виявило зв'язок нестачі сну та недоумства

    Американська лікарка Ребекка Роббінс, яка займається вивченням сну, розповіла про шкоду недосипання. Про це пише видання The Telegraph.

    За словами експертки, протягом дня мозок виробляє токсини, накопичення яких пов'язують із втратою когнітивних здібностей. Токсини також спостерігаються при хворобі Альцгеймера та деменції (недоумкуватості).

    «Коли ми спимо, мозок не тільки припиняє їх виділяти, а й виробляє мозкову рідину, яка, по суті, відмиває його і видаляє токсини, що накопичилися», – пояснює вона.

    Роббінс додала, що нестача сну може негативно впливати на імунітет. Постійне недосипання більш ніж удвічі підвищує ризик захворіти на застуду або грип і сповільнює вироблення антитіл після щеплень.

    Щоб покращити якість сну, експертка радить щодня лягати спати та прокидатися в однаковий час.

    Тривалість сну повинна становити вісім годин, проте краще лягати на півгодини раніше, щоб встигнути розслабитися і заснути.

    Тим, хто прокидається посеред ночі, Роббінс рекомендує не вмикати телефон, а встати з ліжка, сісти в крісло або на підлогу і помедитувати. Так сон повернеться швидше.

    Водночас раніше стало відомо, що надлишок сну становить ще більшу небезпеку, ніж недосипання.

    Теги: здоров'я імунітет
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    Лікарка приголомшила результатами: недосипання удвічі підвищує ризик підхопити деякі хвороби