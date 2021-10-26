Дієтологиня назвала найкорисніший спосіб їсти яйця

Правильно їсти в яйцях і білок, і жовток

Індійська дієтологиня Нмамі Агарвал назвала спосіб їсти яйця так, щоб вони приносили максимальну користь для здоров'я. Про це повідомляє Times of India.

За словами Агарвал, вживання яєчного білка і жовтка разом забезпечує правильний баланс білків, жирів і калорій. При цьому більшість поживних речовин зосереджено в жовтку. Вона додала, що правильно смажити яйця так, щоб жовток зберігав свою форму і залишався зверху, на білку.

Дієтологиня вважає, що яйця допомагають підвищити рівень «хорошого» холестерину або ліпопротеїнів високої щільності. Їх висока концентрація знижує ризик розвитку атеросклерозу, інсульту і серцево-судинних захворювань.

Яйця також корисні для зору, оскільки містять вітамін А. Дефіцит цього вітаміну – найпоширеніша причина сліпоти у дітей в країнах, що розвиваються, пояснює Агарвал.

Щоденне вживання яєць підвищує вміст зеаксантину і лютеїну в крові, що знижує ризик розвитку макулярної дегенерації і катаракти.

«В одному яйці міститься 125,5 міліграма холіну, що становить близько однієї четвертої від денної потреби. Холін корисний для здоров'я серця і мозку. Він допомагає регулювати пам'ять і настрій», – зазначила дієтологиня.

Яйця корисні і для тих, хто хоче схуднути. У продукті міститься багато білка, який допомагає довше залишатися ситим.

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