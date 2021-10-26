Учені розповіли, який напій має парадоксальний вплив на продовження життя

Зелений чай посилює захист організму проти окислювального стресу

Катехіни, що містяться в зеленому чаї, не пригнічують окислювальний стрес у клітинах, а навпаки, провокують його. До такого висновку дійшли вчені Вищої технічної школи в Цюріху (Швейцарія), які вивчили, як катехіни впливають на нематоди Caenorhabditis elegans.

Парадоксальним є те, що саме цим пояснюється користь зеленого чаю для здоров'я: окислювальний стрес посилює дію антиоксидантного захисту. Статтю з результатами наукової роботи опубліковано в журналі Aging, коротко про це розповідається в пресрелізі на MedicalXpress.

Відомо, що зелений чай містить епікатехін-3-галлат (ECG) та епігалокатехін-3-галлат (EGCG), який відноситься до поліфенолів і як вважається, здатний продовжувати життя. Досі передбачалося, що катехіни нейтралізують кисневі радикали, що утворюються в клітинах при окислювальному стресі, і тим самим запобігають пошкодженню клітин або ДНК. Однак у новому дослідженні вчені виявили, що катехіни викликають короткострокове посилення окислювального стресу.

Коли катехіни підвищували вироблення активних форм кисню, відбувалася активація генів, що виробляють певні антиоксидантні ферменти, такі як супероксиддисмутаза (SOD) та каталаза (CTL), які знешкоджували кисневі радикали. Тож поліфеноли в зеленому чаї діють як прооксиданти, які посилюють можливості організму впоратися з окислювальним стресом. В результаті катехіни у зеленому чаї продовжували життя та покращували фізичні показники нематод.

Цікаво, що спорт та обмеження споживаних калорій, які також є способом покращити здоров'я та продовжити життя, чинять аналогічну дію. Фізичні навантаження у короткостроковій перспективі посилюють окислювальний стрес, тим самим покращуючи захисні сили організму. Вживання меншої кількості калорій також продовжує життя у піддослідних тварин за допомогою тих самих механізмів.

Проте вчені не радять приймати екстракти або концентрати зеленого чаю, які можуть чинити токсичну дію. Катехіни у високих дозах пригнічують роботу мітохондрій настільки, що настає загибель клітин, що особливо небезпечно для печінки.

Хоча велика кількість катехінів міститься в японських сортах зеленого чаю, інші сорти також містять достатню кількість цих поліфенолів.

Водночас чорний чай містить набагато нижчий рівень катехінів, оскільки вони значною мірою руйнуються у процесі ферментації.

Раніше вчені Університету Кюсю в Японії виявили користь зеленого чаю і кави для людей з діабетом.