Лістеріоз: що треба знати про смертельну хворобу, яка загрожує Україні



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Якщо вчасно не діагностувати хворобу, страждає центральна нервова система або головний мозок

Україні загрожує атака лістеріозу - небезпечної інфекції, яка викликає безліч серйозних захворювань.

ЗМІ дізналися, що потрібно знати про цю хворобу, як вона передається та чим загрожує.

Що таке лістеріоз

Лістеріоз - інфекційна хвороба тварин і людини, яку спричинюють види роду Listeria. Хвороба характеризується ураженням центральної нервової системи, септичними проявами, абортами, маститами або перебігає у формі безсимптомного носія L. monocytogenes, яке зумовлює захворювання людини, а L. ivanovi — тварин.

Джерелом зараження сільськогосподарських тварин є корми, зокрема, силос, де лістерії розмножуються. Зараження людей пов'язане зі споживанням овочів та продуктів тваринництва.

Якщо ж вчасно не діагностувати хворобу, страждає центральна нервова система або головний мозок.

Як відбувається зараження лістеріозом

Шлях збудників до організму пролягає через слизові травного тракту, органів дихання, очей, статевих органів, шкіру та через плаценту вагітної. Через кров та лімфу вони проникають у ретикулоендотеліальну систему (печінка, селезінка, лімфатичні вузли), ЦНС, нирки тощо, де відбувається їхнє розмноження з утворенням гранульом, які містять ретикулярні, моноцитарні клітини, клітинний детрит, змінені поліморфноядерні лейкоцити. В подальшому утворюються некротичні вогнища з можливим рубцюванням.

Симптоми лістеріозу

На шкірі з'являються дрібні висипання (розеоли та папули), на слизовій рота, глотки, стравоходу часто бувають висипання у вигляді невеликих сірувато-білих гранульом. Відмічаються гарячка, розлади дихання, напади ціанозу, тахікардія. У легенях — явища пневмонії. Збільшені печінка, селезінка. Загальний стан нагадує сепсис. У крові лейкоцитоз з нейтрофільним зсувом вліво. При ураженні нервової системи клініка нагадує картину гнійного менінгіту.

Як діагностувати лістеріоз

Зробити висновок про хворобу лікар може на основі анамнезу, бактеріологічних посівів крові, випорожнень, сечі з виділенням та визначенням збудника; серологічних досліджень парних сироваток крові для виявлення титру специфічних антитіл у динаміці.

Лікування лістеріозу

Хворих на лістеріоз (особливо вагітних) госпіталізують та призначають антибактеріальну терапію. У разі своєчасного лікування є шанс на одужання.

Як запобігти зараженню лістеріозом

Щоб не захворіти на лістеріоз, необхідно ретельно готувати продукти до вживання. Найбільш ефективний спосіб - термічна обробка окропом. Перед вживанням слід обробляти овочі і фрукти окропом.

Хто знаходиться у групі ризику

У групі ризику знаходяться люди похилого віку зі слабким імунітетом, вагітні жінки та діти. Захворювання може спричинити смерть.

Як можна заразитися лістеріозом

Збудник лістеріозу можна виділити з ґрунту, кормів. Основним джерелом переносу вірусу є тварини, гризуни, коти собаки, свійські тварини. Основний шлях зараження - через різні харчові продукти.

Лістеріоз в Україні: який прогноз

На даний час в Україні зафіксовано один випадок захворювання, але їх кількість може збільшитися, оскільки інкубаційний період становить 70 днів.

За попередніми даними, в Україну бактерія потрапила з Угорщини в замороженій кукурудзі. Спалахи лістеріозу були зареєстровані в Австрії, Данії, Фінляндії, Швеції та Великобританії, куди також поставлялася угорська кукурудза. У Європі від цього захворювання загинули 10 осіб. Зараз морожену кукурудзу угорського виробництва активно вилучають з продажу в Україні.